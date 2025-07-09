快評：台灣政局處動盪轉折期　朝野皆背水一戰

中評社快評／7月26日是台灣“大罷免日”，國民黨內部原先預估有多達8席藍委面臨罷免危機，但隨著政局變化與藍營支持者動員力提升，危險名單已調整為較保守的“3＋1”席。如果這一預估貼近實情，綠營推動“大罷免”將以失敗告終。



國民黨對選情的評估出現轉變，轉為較樂觀。美麗島電子報董事長吳子嘉也認為，當前大環境不利“大罷免”，罷免應不會成功。吳子嘉表示，賴清德民調支持度5月、6月下滑，預計7月民調趨勢也是下滑；加上特朗普即將公布對台關稅，台灣會有很大的利空。只要美國關稅一公布，就會影響到“大罷免”。股票會下跌，新台幣會升值破29元，賴清德搬出“團結十講”都沒有用。



長期關注台灣政治的日本學者、台灣清華大學客座教授小笠原欣幸認為，對民進黨而言，唯有罷免成功席次達到雙位數（10席以上），才有機會在後續的6場補選中取勝，進而燃起重奪“立法院”過半席次的希望。反之，若罷免案成功數未能超過6席，將是對民進黨一記重擊。



因為“大罷免”，台灣政局正處於動盪轉折期，未來走向存在諸多變數，朝野雙方皆背水一戰，“大罷免”失敗將滿盤皆輸。目前民進黨支持者對罷免案的立場相對明確，未來觀察重點將轉向國民黨支持者的投票動能是否升高。



賴清德近日陸續推出的“團結十講”意外激起國民黨內的團結與危機意識，對藍營票源動員起到正面作用。此外，目前台灣整體民意對罷免多持保留態度，這對國民黨比較有利。不支持或反對罷免的中道力量的投票意願，將決定“大罷免”情勢。