特朗普關稅函為何“漏掉”歐盟

圖片來源：新華社 中評社北京7月9日電／據新華社報導，歐洲聯盟知情人士7日披露，歐盟不會收到美國政府加征關稅的信函，歐盟已準備向美方作一定讓步。



另有美媒指出，美國政府當天發出的關稅函會增加經濟不確定性。



知情人士：歐盟欲妥協



目前，美國對歐盟鋼鋁產品徵收50%關稅，對汽車領域徵收25%關稅，對幾乎所有其他商品徵收10%“基準關稅”。



美國總統唐納德·特朗普先前威脅稱，如果7月9日前美歐貿易談判沒有取得突破，他將對歐盟商品徵收50%關稅。作為回應，歐盟曾決定對總額210億歐元的進口美國產品加征最高50%的關稅。但為給貿易談判留出時間，這一報復措施將推遲至7月14日生效。



據一些歐盟知情人士7日向路透社披露，歐美已接近達成協議，歐盟方面可能對美方針對飛機及其零部件、部分醫療器械和烈酒產品所征“基準關稅”作“有限讓步”。



另一方面，歐盟尋求與美方達成協議，使在美國設有工廠的歐盟國家汽車製造商能以低於當前25%的關稅稅率進口更多歐盟汽車。此舉能讓在美國設有大型工廠的德國車企獲益。



據報導，歐盟委員會原本有意與美國達成平衡、範圍更廣的貿易協議，但7日告訴各成員國，他們需在接受一份不平衡的歐美協議與面對更多不確定性之間作出抉擇。歐盟委員會甚至警告，無法確保特朗普政府今後不會進一步加征關稅或要求歐盟作更多讓步。