爆料幕後黑手，伊朗總統點名以色列喊話美國

圖片來源：新華社 中評社北京7月9日電／據新華社報導，伊朗總統佩澤希齊揚日前接受美國媒體人塔克·卡爾森採訪時表示，在上個月以伊衝突期間以色列曾試圖暗殺他，但沒有成功。



佩澤希齊揚敦促美國不要捲入內塔尼亞胡的戰爭，並表示相信伊朗能與美國通過談判化解分歧，但首先要重建信任。



“刺殺我的幕後黑手不是美國”



卡爾森7日在社交媒體平台X上發布了他採訪佩澤希齊揚的視頻。當被問及是否認為以色列政府曾試圖暗殺他時，佩澤希齊揚給出了肯定回答。“他們確實嘗試過。他們採取了相應的行動，但失敗了。”



佩澤希齊揚說，他在出席一次內部會議時險些遭到以色列的暗殺。“刺殺我的幕後黑手不是美國。是以色列。我當時在開會……他們試圖轟炸我們舉行會議的地區。”



以色列6月13日凌晨對伊朗實施大規模空襲後，以伊互相發動多輪襲擊，衝突持續了12天。美國一度“下場”轟炸伊朗核設施，伊朗出於報復向美國駐卡塔爾的烏代德空軍基地發起導彈襲擊。



據法新社報導，伊朗政府在衝突期間曾表示，伊朗挫敗了以色列企圖暗殺伊朗外交部長阿巴斯·阿拉格齊的陰謀。



以色列總理內塔尼亞胡6月16日表示，不排除暗殺伊朗最高領袖哈梅內伊，稱這將“結束衝突”。美國總統特朗普6月27日在社交媒體上稱，自己清楚哈梅內伊的藏身之處，但沒有讓以色列或美國武裝部隊終結他的生命，“我救了他一命”。