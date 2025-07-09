特朗普：不會赦免農場的非法移民

當地時間8日，特朗普在內閣會議上講話（圖源：美國廣播公司） 中評社北京7月9日電／據中國網報導，當地時間7月8日，美國總統特朗普在內閣會議上表示，美國不會赦免在美國農場工作的非法移民。



特朗普稱，大規模驅逐移民行動仍在繼續，但要以戰略性的方式進行，確保美國農業擁有所需的勞動力。



就在幾天前，特朗普3日在艾奧瓦州展覽中心舉行的演講中表示，他願意允許那些在美國農場工作的移民工人留下，只要雇傭他們的農場主願意為這些移民工人提供“擔保”。