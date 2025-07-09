胡塞武裝：海上襲擊只針對以色列

胡塞武裝發布襲擊“魔法海洋”號畫面 中評社北京7月9日電／據中國網報導，胡塞武裝高級領導人邁赫迪當地時間8日晚間表示，胡塞武裝發動的海上襲擊只針對以色列，以及同以色列相關聯和支持以色列的目標，胡塞武裝不會對無關船只進行襲擊。



此前一天，也門胡塞武裝軍方發言人葉海亞·薩雷亞發表聲明，稱胡塞武裝通過兩艘無人快艇、五枚導彈和三架無人機襲擊了違反胡塞武裝航行禁令而前往以色列的船只“魔法海洋”號，並成功命中目標。