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美最高法院准政府推進聯邦機構大裁員
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2025-07-09 15:13:55
中評社北京7月9日電／據中國網報導，當地時間7月8日，美國最高法院撤銷了下級法院的一項命令，該命令阻止近20個聯邦機構大規模裁員。有媒體報導稱，這為特朗普政府重啟重組和縮減聯邦政府的計劃掃清了道路。
據悉，5月22日，美國舊金山地方法院法官裁定，特朗普政府不得在約20個聯邦機構中實施大規模裁員，並指出總統衹有在獲得國會授權的情況下，才有權進行政府機構重組。裁決公布後，特朗普政府提出請求，要求在等待上訴結果期間暫緩執行該裁決，但遭到上訴法院駁回。特朗普政府隨後請求美國最高法院介入此事。
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