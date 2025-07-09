馬斯克建新政黨　特斯拉市值蒸發逾680億

中評社北京7月9日電／據中國網報導，據美國消費者與商業頻道（CNBC）報導，美國企業家馬斯克在社交媒體上宣布成立新政黨後，當地時間7月7日，特斯拉股價下跌近7%，市值蒸發超680億美元。



報導指出，馬斯克涉足政治一直是投資者爭論的焦點，如今他重新涉足政壇，令投資者感到不安。



據此前報導，馬斯克5日在社交媒體上宣布成立“美國黨”，“以還自由於人民”。他還稱，“美國黨”初期將聚焦2到3個參議院席位以及8到10個眾議院議席，“這足以對有爭議的立法起決定性作用”。