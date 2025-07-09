美國推出“台灣非歧視法案”的三重政治算計

中評社北京7月9日電／據中國網報導，近日，美國國會眾議院全票通過了所謂“台灣非歧視法案”，要求美國政府支持中國台灣地區加入國際貨幣基金組織（IMF）。此舉立即遭到中國外交部和國務院台灣事務辦公室的嚴正譴責。這一法案不僅嚴重違反國際法和國際關係基本準則，粗暴干涉中國內政，更暴露了美國一些政客在台灣問題上的險惡用心。



“台灣非歧視法案”從提出到通過，自始至終都是一場違背國際關係基本準則的“政治鬧劇”。該法案要求美國政府支持中國台灣地區加入國際貨幣基金組織，並獲取參與經濟監督、技術援助及人員任職等資格。但國際貨幣基金組織作為聯合國專門機構，其成員資格具有嚴格的主權國家屬性——這是國際社會長期遵循的基本準則。1971年，聯合國大會第2758號決議早已從政治、法律和程序上徹底解決了中國在聯合國的代表權問題，明確承認中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府。台灣地區根本沒有資格單獨加入任何必須由主權國家參加的國際組織。



諷刺的是，該法案在美國國會眾議院以“口頭無異議”方式悄悄通過，暴露出提案者自身也意識到這一法案缺乏正當性，不敢進行充分辯論和公開表決。這種偷偷摸摸的做法本身就是對所謂“民主程序”的莫大諷刺。美國國會選擇在此時推動“台灣非歧視法案”絕非偶然，而是有著深層次的戰略考量和政治算計。其背後隱藏著遏制中國、服務美國黨派政治和轉移國內矛盾三重目的。



首先，這一法案最直接的動機就是妄圖繼續“以台制華”。隨著中國綜合國力和國際影響力的持續提升，美國越來越將中國視為“最主要的戰略競爭對手”，而台灣問題則被美國視為遏制中國的重要抓手。通過支持台灣地區參與國際組織，美國希望逐步提升台灣地區的“國際能見度”，製造“一中一台”的既成事實，最終達到分裂中國的目的。