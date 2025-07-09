第八屆海峽兩岸青年發展論壇將在浙江舉辦

中評社北京7月9日電／據新華社報導，國務院台辦發言人陳斌華7月9日表示，第八屆海峽兩岸青年發展論壇將於7月10日至15日在浙江杭州及嘉興、寧波、溫州、金華等地舉辦，7月11日上午在杭州舉辦論壇開幕式暨浙台青年交流季啟動儀式。中國國民黨前主席、中華青雁和平教育基金會董事長洪秀柱將應邀出席論壇。兩岸有關方面嘉賓、各界青年代表等約1000人將參加論壇有關活動。歡迎媒體記者前往採訪報導。