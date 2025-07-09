習近平山西考察：推動資源型經濟轉型發展

7月7日至8日，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平在山西考察。這是7日下午，習近平在位於陽泉市獅腦山的百團大戰紀念碑廣場，向八路軍烈士敬獻花籃。（圖片來源：新華社） 中評社北京7月9日電／據新華社報導，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平近日在山西考察時強調，山西要認真落實黨中央關於促進中部地區加快崛起、推動黃河流域生態保護和高質量發展等戰略部署，堅持穩中求進工作總基調，完整準確全面貫徹新發展理念，統籌好發展和安全，努力在推動資源型經濟轉型發展上邁出新步伐，奮力譜寫三晉大地推進中國式現代化新篇章。



7月7日至8日，習近平在山西省委書記唐登傑和省長盧東亮陪同下，先後到陽泉、太原考察調研。



百團大戰是抗日戰爭中的重大戰役，極大振奮了全國軍民抗戰到底的信心。7日下午，習近平來到位於陽泉市獅腦山的百團大戰紀念碑廣場，向八路軍烈士敬獻花籃。接著，他參觀了百團大戰紀念館展陳。一張張歷史照片、一件件珍貴實物，生動展現了中國共產黨領導抗日軍民同仇敵愾、勇禦外侮的光輝歷史，習近平不時駐足察看和沉思。他強調，百團大戰的歷史壯舉，充分展現了我們黨在全民族抗戰中的中流砥柱作用，充分展現了黨領導的人民戰爭的磅礴力量。要講好抗戰故事，把偉大抗戰精神一代代傳下去。



在紀念館大廳，習近平同前來參觀的青少年學生和紀念館工作人員親切交流。他說，88年前的今天發生的“七七事變”，是中華民族全面抗擊日本侵略者的起點，前事不忘、後事之師，到這裡來就是接受精神洗禮。廣大青少年生逢其時，要賡續紅色血脈，樹立強國有我的遠大志向，做堂堂正正、光榮自豪的中國人，勇擔民族復興的時代大任。



當天下午，習近平到陽泉閥門股份有限公司進行了考察。在聽取近年來山西省產業轉型升級情況匯報後，他走進企業生產車間，詳細瞭解煤氣閘閥、電動翻板閥等產品生產和銷售情況。他指出，傳統製造業是實體經濟的重要組成部分，要把握市場需求，加強科技創新，讓傳統產業煥發新活力。他對企業員工們說，我國的工業發展，過去是靠一榔頭一錘子地敲，今天要靠先進技術和裝備來提升水平。實業興國，實幹興邦。希望你們再接再厲、更上層樓，為建設製造強國多作貢獻。

