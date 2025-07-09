美英貨幣看跌　資金加速東移

英國與美國可說是難兄難弟，同陷財赤困局之中，而且英國國債價格、貨幣匯價同時受壓。（大公報） 中評社香港7月9日電／大公報報導，美國、英國財赤債務風險高懸，美元、英鎊成為當前市場主要做空對象，資金加速從美英向東流入中國以至亞洲，其中英國倫敦金融中心地位急速褪色，香港宜抓緊資金東移的黃金機會，加快建設貴金屬倉儲設施，打造黃金等國際貴金屬交易中心。



踏入下半年，環球經濟及金融市場仍然充斥諸多不穩定與不確定因素，例如面對歐盟、日本在關稅談判上採取較強硬的立場，特朗普政府會否進一步升級關稅戰、貿易戰等。



美英財赤難解 股匯債高危



同時，美國國會通過有很大爭議的“大而美”減稅法案，有可能激起更大政治內鬥，富商馬斯克表明另組新政黨，隨著政治爭拗升級，不利社會穩定及經濟發展，美國作為全球霸主地位將進一步下降，美元資產前景更加堪憂。



“大而美”減稅法案通過，對美國經濟會產生負面衝擊，加劇財政赤字及公共債務問題，預期未來十年財赤增加近3.3萬億美元、債務規模擴大5萬億美元，全球對持有美元、美債更加審慎，債務危機爆發風險急速上升，就算美國聯儲局減息，相信美國長期國債仍然照跌如儀，息率高企不下，美元、美股、美債拋售壓力將愈來愈大，隨時釀成意想不到的金融危機。



“大而美”法案不利AI發展



值得留意的是，“大而美”減稅法案規定在2027年前未上線運作的清潔能源項目的稅收減免將會取消，可能影響能源供應，難以滿足美國人工智能（AI）、數據中心對電力需求，自削AI發展優勢，清潔能源占美國新增發電量接近90%，難怪包括馬斯克在內的美國商界人士對“大而美”減稅法案表達不滿。



另外，英國與美國可說是難兄難弟，同陷財赤困局之中，英國國債價格、貨幣匯價同時受壓。英國財政大臣裡夫斯削減50億英鎊公共財政開支不獲支持，更面臨首相斯塔默撤換的可能，市場憂慮英國財赤、債務惡化，未來不排除加稅或放寬財政紀律，引發近日英鎊對美元單日急挫1.3%，英國國債被大舉拋售，債息突然抽高。脫歐後的英國，經濟持續走下坡，當地桌球精英紛移居香港，估計今年出現流失逾萬高資產淨值人士，為全球最多，致使倫敦國際金融中心地位難保，黃金等貴金屬交易中心光環急速褪色。



港建貴金屬交易中心 吸避險資金



因此，美元、英鎊成為做空對象，預期更多資金湧入香港，支持恒生指數昨日重上24000點水平。香港宜抓緊美英資金加速東移亞洲的黃金機會，加快建設黃金、工業金屬等倉儲設施，以打造成為貴金屬國際交易中心。上海黃金交易所選擇香港設立首個國際板指定交割倉庫，為國際投資者提供在境外交割黃金的選項，可見香港獨特優勢，助力國家黃金市場與國際市場接軌，爭取國際黃金價格的話語權。



美英面臨財赤及債務危機，嚇怕不少國際投資者，轉投中國以至亞洲市場，香港金融業將迎來更上一層樓、再創輝煌的歷史機遇。