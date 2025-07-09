美匯短期料反彈　中長期看淡

美匯指數走勢（大公報） 中評社香港7月9日電／大公報報導，據光大證券國際產品開發及零售研究部分析認為，美國下修第一季經濟數據。最新公布數據顯示，美國今年第一季年化國內生產總值（GDP）按季下滑0.5%，預期及前值均為下跌0.2%。當季消費者支出增速創疫情爆發以來最低。不過，最新公布的美國6月非農就業人數增長超預期，美國勞工部數據顯示，6月非農業職位增加14.7萬個，市場預期增加11萬個，期內，失業率降至4.1%，亦好過市場原本預期的4.3%。數據或表明美國勞動力市場依然穩健。



聯儲7月料利率不變



彭博利率期貨顯示，華爾街交易員普遍預計美國聯儲局7月議息會議大概率將維持利率不變。



美國總統特朗普周一簽署行政命令，將原本於周三（9日）到期的對等關稅暫緩期限延長至8月1日，而英國和越南已先後和美國達成貿易協議。歐盟、加拿大及日本等西方國家盟友暫未有消息傳出。特朗普公布最新的關稅稅率，其中對日、韓進口商品關稅稅率定在25%，對泰國、柬埔寨稅率為36%。



歐盟稱力爭本周與美國達成框架貿易協議，葡萄牙財政部長若阿金.米蘭達.薩爾門托（Joaquim Miranda Sarmento）預計，歐盟與美國可能商定低於10%的關稅稅率。受關稅期限延長消息支撐，美匯指數周一盤中高見97.667。



回望美元今年表現，美匯指數連續6個月回落，由今年1月13日高位110.176直到7月1日低位96.377，美匯指數跌幅高達12.5%。現階段仍然維持下半年對美元中性偏淡的看法不變，不過由於美元跌勢過急，美匯指數日線圖一度逼近超賣區間，故此認為美匯指數短線不排除小幅技術反彈，初步目標價約為98水平。