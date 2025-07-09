香港樓價租金齊漲　市場重回升軌

中評社香港7月9日電／大公報報導，祥益地產總裁汪敦敬分析說，最新一期祥益指數（屯門樓市呎價領先指數）以回歸分析法計算，按周錄得5.7%的升幅，上車板塊升勢凌厲。而中原指數CCL最新報136.56點，按周升0.32%，亦已連升三周。政府差估署樓價指數則已升了兩個月，租金指數亦連升6個月。可以看到，住宅樓市應進入了上升軌道。



其實，樓價平與貴不是筆者關心的重點，關鍵是樓價是否見底後重新回升，令到經濟可以配合到樓市走向更光明的未來。因此，每當港人信心最谷底的時候，筆者主要關心兩點：一是香港的金融中心地位能否保持；二是樓市基礎有否改變。如果以上兩點沒有結構性改變，那麼悲情過後幸福就會到來。



近幾年來，香港的金融中心地位依然穩固，而且科技創新與教育中心結合，加上原有的金融中心優勢，香港成為一個更強的經濟複合體。港股亦回復全球最高集資地位，包括美國在內的國際資金都流向香港，不單為香港帶來充足的錢財，最重要會帶來充足的人才。



此前有學者評估樓價會螺旋式下跌，筆者覺得，首先要證明租金也一起下跌，這種說法才有說服力，大家有目共睹香港外來人口不斷增加，很快港人就會明白我們面對的問題不是樓價，更加不會是租金，而是有否足夠的房屋給予大量匯聚於本港的人才居住。在外來人口不斷增加下，租金上升是硬道理，在這情形之下評估樓價不斷下跌？那即是說“收租佬”入貨會愈來愈平，但收入會愈來愈豐厚？這是不合邏輯的情況。



預計港樓年內反彈5%



筆者也是“收租佬”，我們不需要這種機會。好的社會是應該利他的，樓市的而且確不應該作短炒的，但配合通脹下的慢慢上升是一個健康的情況，無論樓價上升或下跌，其實只要為大多數人帶來幸福，那就是對了。



有一些人長期詛咒樓價，自己又不會入市，但樓價大跌不符合全社會的利益。我們應更關心的是，年輕人能否置業，小業主能否得到換樓機會，各板塊的置業階梯是否可以受惠，這是香港應該擁有的共贏環境，未來我們應該做得更好，而不是沉醉在悲情或者詛咒的言論之中。



筆者評估今年整體樓價上升5%左右，而明年絕對有條件上升5%至10%。即是說，香港的樓價有條件在數年間收復失地。