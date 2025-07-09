韓國熱浪持續，刷新多項高溫紀錄

中評社北京7月9日電／據央視新聞報導，韓國氣象廳8日發布的數據顯示，韓國西部坡州市和光明市當天氣溫突破40攝氏度，刷新該國有氣象記錄以來7月最高氣溫。



此外，首爾8日15時左右測得37.7攝氏度的高溫，刷新自1908年開始相關記錄以來首爾7月上旬最高氣溫紀錄。仁川市、江原道原州市、大田市等地均刷新相應地區7月上旬的最高氣溫紀錄。數據顯示，除濟州島外，韓國今年7月前7天的平均氣溫為28.1攝氏度，刷新了1973年有相關記錄以來最高水平。