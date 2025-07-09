名都酒樓沽舖　科大3.5億接手作教學樓

左圖：金鐘名都酒樓昨日宣布，將於九月二十七日結業，有市民在門口打卡懷緬。；右圖：不少市民昨日特意前往名都酒樓吃飯。(大公報) 中評社香港7月9日電／有35年歷史的金鐘名都酒樓昨日宣布，將於9月27日結業。名都能容納100圍大型宴會，手工點心及懷舊點心車更是酒樓的特色，不少市民昨日特意前來打卡懷緬，有食客表示最不捨是點心蝦餃，皮薄餡靚。該舖位早前以3.544億元沽出，新買家為香港科技大學，科大表示單位將用於教學相關用途。



食客不捨招牌蝦餃



大公報報導，資料顯示，名都的母企聘珍樓集團，於1989年以4.55億元購入統一中心4至5樓全層和601室，其後分階段出售物業，買家均為教育機構，包括2023年以4800萬元沽出統一中心601室，買家為香港大學。4樓全層於上月中旬以3.544億元易手，按全層面積約31410方呎計，成交呎價約11283元。科大昨日回復《大公報》查詢表示，購入該樓面料作為日後教學之用。



名都酒樓於今年4月至6月期間，暫停部分星期二、三的晚市營業。昨日酒樓照常營業，但門口及亮眼處都貼上結業通告，表示“為數代市民服務，接待來自世界各地的遊客，並舉辦無數難忘的宴會”，感謝客人支持與員工的辛勤付出。



不少市民前來打卡留念，午市時段門外大排長龍。客人林女士與丈夫在酒樓招牌前自拍留念，她對酒樓結業甚感可惜，“怎麼說也是金鐘一個地標。”她說光顧十多年，幫襯開的旅行社每次都在酒樓開茶會。



立法會議員梁子穎認為，餐飲業近年經營不容易，酒樓營業方賣舖屬商業決定，“一面（賣方）得到資金，一面（買方）得到有利位置，是雙贏。”立法會議員梁熙認為，大專院校的教學空間、學生住宿設施不足，限制了發展空間。美國最近收緊海外學生的學生簽證，為香港發展國際專上教育樞紐帶來更多機會，此時是合適的時間點，為大學未來擴展占據有利的位置。



美聯商業首席營業董事麥世強認為，隨著消費模式改變，酒樓業及零售市道調整，教育機構成為巨舖租賃的新動力。這類舖位通常位處交通樞紐，空間寬敞且實用率高，適合學校或培訓中心使用。加上近年海外及內地學子對赴港升學可謂趨之若鶩，大大刺激本港租務需求及租金表現，直接帶動了對教育設施的需求擴張。



他預料教育機構對巨舖的興趣將“陸續有來”，相信未來半年至一年，更多位於住宅區或商業區的﻿閑置巨舖會獲教育機構垂青。