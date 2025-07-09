調查：家庭快樂指數下跌

中評社香港7月9日電／大公報報導，一項有關“快樂家庭”的調查發現，衹有約58%被訪者認為家庭生活愉快，較去年下跌22個百分點；而24%受訪學童認為自己大部分時候不快樂，一成學童更從沒有快樂過。



婦聯在5月進行“快樂家庭”問卷調查，因應學生輕生問題，另設“快樂兒童”問卷調查。其中，“快樂兒童”問卷調查訪問了近1200名18歲以下學童，認為自己一直很快樂及有時候很快樂的分別近兩成及47%。調查分析，小四至小六及中一至中三階段的學童受學業壓力影響最大，升學焦慮及課程難度引致出現負面情緒，學童與家人溝通時間普遍不足，長遠或加劇孤獨與疏離感。婦聯建議學校考慮減少標準化考試，推出多元評估制度。



婦聯籲恢復2500元學生津貼



至於“快樂家庭”問卷調查，訪問了1300多名18歲以上居民，受訪者以年輕育兒家庭為主。調查結果發現近半數家庭月花超過2000元為子女報讀補習或興趣班，構成經濟負擔；有逾85%家長在輔導子女時遇到挑戰，反映家長應對現代教育要求方面支援不足。



婦聯建議當局恢復2500元學生津貼，擴大兒童照顧券適用範圍，鼓勵企業推動彈性工時與家庭友善職場政策，優化課程與減壓措施，多關注學童精神問題，以及擴展心理健康支援等。