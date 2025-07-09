科大清華深化教研合作　推“碩博銜接課程”

中評社香港7月9日電／香港科技大學早前與清華大學（清華）簽訂三項合作協議，重點推出電子與計算機工程領域首個“碩博銜接課程”、高階管理培訓項目，以及共同成立跨校研究基金，全面深化兩校在教研領域的協作。



大公報報導，科大校董會主席沈向洋與校長葉玉如，日前接待由清華黨委書記邱勇率領的代表團、與清華校務委員會副主任楊斌及一眾大學高層管理人員，共同見證兩校簽署合作備忘錄。



“碩博銜接課程”為兩校電子與計算機工程相關專業的學生而設，內容涵蓋2025／26學年推出的碩士生交換計劃，兩校學生畢業後可申請到對方院校攻讀博士課程。清華、科大結合全球頂尖計算機學科資源，共育世界級電子信息與AI人才，應對數字新世代挑戰。



設跨校研究基金 共育AI等人才



科大商學院與清華大學五道口金融學院合作推出高階管理培訓項目，課程透過跨學科交叉培養，結合分析產業領域實際問題，培育能在科技、金融等多領域具備創新精神的商業領袖。



清華與科大將成立一個跨校研究基金，在未來四年雙方每年各注資100萬元當地貨幣，以促進不同學科的研究協作。重點資助領域包括：AI的開發和應用、電子信息技術、生物醫藥、先進材料、機械人、能源與環境科學、數據科學與大數據分析、金融科技及其他交叉學科領域。除研究項目外，基金亦會贊助舉辦研討會，以及推動短、長期師生交流，期望鼓勵更多研究人員參與跨領域、跨地域的研究，引領創新科研突破。