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“從阿伽門農到亞歷山大”展覽在滬展出
http://www.CRNTT.com
2025-07-09 12:49:04
7月8日，受邀觀眾拍攝雅典娜頭像。（圖片來源：新華社）
中評社北京7月9日電／據新華社報導，7月9日至10月26日，“希臘人：從阿伽門農到亞歷山大”展覽將在上海世博會博物館與公眾見面。展覽精選了來自希臘14家文博機構的270件/套珍貴展品，包含金器、青銅器、陶器、雕塑等多種品類，將以考古實證的形式全景式再現古希臘文明圖景。
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