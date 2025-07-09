人行推三大優化措施　債券擴容非銀行機構

中國人民銀行大樓。（圖片來源：新華社） 中評社北京7月9日電／據香港文匯報報導，債券通開通8周年，中國人民銀行昨日在債券通周年論壇上宣布三項重磅開放措施，最矚目是完善債券通南向通運行機制，擴大境內投資者範圍至券商、基金、保險、理財等四類非銀行機構，意味將有更多“北水”南下投資，同時亦優化債券通離岸回購業務機制安排、優化互換通運行機制。分析認為，新措施不僅便利內地資金更暢通“南下”投資，在進一步滿足投資者利率風險管理需求下，更有望讓國際資本透過香港這個“超級聯繫人”，更靈活地投資人民幣資產。



中國人民銀行金融市場司副司長江會芬昨在論壇上表示，人行行長潘功勝今年初就南向通公布一系列優化措施，多項措施目前已落地，包括支持境內投資者更方便購買多幣種債券、延長結算時間、增加託管行等。此次又將參與機構範圍擴大至券商、基金、保險及理財公司等四類非銀行機構，意味將支持更多境內投資者“走出去”並透過香港投資離岸債市，有望進一步激活跨境資金流動。金管局：新回購機制料下月底實施



為便利境外投資者管理流動性，人行將優化債券通下的離岸回購機制，拓展交易幣種至美元、歐元及港幣等，並取消對回購質押券的凍結，進一步盤活質押券，提升操作便利度。香港金管局總裁餘偉文出席同一場合時表示，當局將於短期內進一步拓展離岸人民幣回購業務，支援再質押及跨境貨幣回購，旗下迅清結算（CMU OmniClear）亦將相應改善作業安排，預料相關措施最快8月底實施。



互換通LPR掛鈎合約數月內推



在“互換通”方面，人行將建立報價商動態管理機制，擴大報價商隊伍，並調整每日交易限額，以滿足投資者對利率風險管理的需求。餘偉文補充，人行與金管局等監管機構在過去一年持續提升債券通生態系統，除擴容南向通，上周已落實北向互換通下利率互換合約的最長交易剩餘期限由10年延長至30年，未來數月內將推出以貸款市場報價利率（LPR）為基準的利率互換合約。