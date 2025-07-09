清風護企　嚴查涉企亂收費背後的腐敗

2月17日，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平在京出席民營企業座談會並發表重要講話。（圖片來源：新華社） 中評社北京7月9日電／根據中國紀檢查報報導，習近平總書記在今年2月召開的民營企業座談會上指出，要強化執法監督，集中整治亂收費、亂罰款、亂檢查、亂查封，切實依法保護民營企業和民營企業家合法權益。



各級紀檢監察機關立足職能職責，緊盯亂收費、亂罰款、亂檢查、亂查封等現象，從嚴查處違規索要贊助費等亂象背後的腐敗和作風問題，以精準監督助力優化營商環境。



緊盯違規索要“贊助費”等行為強化監督執紀，切實維護企業合法權益



6月19日，湖南省紀委監委公開通報：省政協人口資源環境委員會原副主任鄧立佳因嚴重違紀違法被“雙開”。通報披露了其違規向私營企業主索要贊助費的行為。



索要贊助費並非新問題。中共中央、國務院1990年9月印發的《關於堅決制止亂收費、亂罰款和各種攤派的決定》規定，任何地方、部門和單位都不得以贊助、捐贈等為名變相向行政事業單位、企業和個人攤派。《中國共產黨紀律處分條例》規定，超標準、超範圍向群眾籌資籌勞、攤派費用，加重群眾負擔，屬於違反群眾紀律的行為。日前，國務院辦公廳印發《關於建立健全涉企收費長效監管機制的指導意見》，首次在國家層面提出建立健全涉企收費長效監管機制。現實中，仍有少數黨員幹部和公職人員以贊助費為名，向企業及其管理服務對象索要錢物，侵害群眾利益。



近年來，廣東省紀檢監察機關聚焦涉企亂收費、亂罰款、亂攤派及拖欠企業賬款多、限制競爭條款多“三亂兩多”突出問題開展整治。去年，清遠市清新區紀委監委在監督檢查中發現，2022年6月至2023年7月，太平鎮某村黨總支書記、村委會主任何某某以村委會幫助企業協調民事糾紛增加支出為由，要求轄區內多家企業為村委會贊助工作經費，其中收取的大部分款項被用於違規發放村幹部津補貼。



何某某以拉贊助為名違規向企業攤派費用行為，增加企業負擔、損害群眾利益。清新區紀委給予何某某黨內警告處分，相關款項已被追繳並全數退還企業。