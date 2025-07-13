中評專訪：陳孔立逾一甲子台海求索路

95歲的大陸著名台灣問題專家、廈門大學台灣研究院資深教授陳孔立（左）接受中評社記者袁曉麥（右）專訪（中評社 羅祥喜攝） 中評社廈門7月13日電（記者 袁曉麥）2025年7月，廈門大學台灣研究院迎來建院（所）45周年。作為大陸高校中師生規模最大、學科方向最全、科研平台最多、研究成果最豐碩的台灣研究學術機構，其發展歷程濃縮了大陸對台研究的演進史。中評社記者日前參加該院成立45周年學科發展大會期間，特別專訪了資深教授陳孔立。



九五高齡 心繫彼岸



書桌旁，95歲的陳孔立教授端坐，書香縈繞。他目光深邃，仿佛穿越鷺江，望向海峽對岸的寶島，向記者娓娓道來那段以心觀滄海的台海求索歷程。在大陸台灣研究版圖上，陳孔立是一個無法繞開的名字。他的人生與學術，深刻嵌入了大陸涉台研究從無到有、從拓荒到繁榮的全過程。陳孔立1952年畢業於廈大歷史系，三年後從中國人民大學馬列主義研究班畢業。早在1962年，兩岸仍處隔絕對峙的冷峻年代，陳孔立便將學術目光投向彼岸，開啟了一場持續超過一甲子的台灣歷史、政治與兩岸關係研究。



篳路藍縷 史海啟航



在那個資料匱乏的年代，這樣的選擇需要非凡遠見與勇氣。他所在的廈門大學台灣研究所（今台灣研究院），憑藉地利與深厚積澱，自創立之初便成為大陸涉台研究的一面旗幟。提及研究之始，陳孔立回憶，1962年鄭成功收復台灣300周年紀念會在廈門召開，他負責撰寫會議綜述，並發表了學術生涯首篇台灣研究論文——《鄭成功收復台灣戰爭分析》。當時，台灣出版《台灣文獻叢刊》309種，廈門大學歷史系購得其中的208種，自此，陳孔立便一頭紮進台灣史的研究。1987年，他正式出任所長，被譽為廈大台灣研究的主要奠基人之一。



時代召喚 毅然“轉軌”



1987年，台灣解除戒嚴、開放探親，兩岸關係明顯緩和。時任所長的陳孔立敏銳發現，“登陸”交流的台灣同胞，熱切關注現實政治，卻鮮提共同歷史根源。一個聲音在他心中響起：“面對亟待解決的現實問題，只懂歷史怎麼行？”於是，歷史出身的他毅然“轉軌”，將重心從故紙堆轉向更具挑戰性、更迫切的台灣政治與兩岸關係研究。“祖國統一的任務擺在面前，不研究不行。”他堅定地說。

