“智”造蝶變　老品牌煥發新活力

圖為位於河南省新鄉市高新區的新飛智家科技產業園。（圖片來源） 中評社北京7月9日電／據新華社報導，流水線上，機械臂靈活揮舞；控制室里，數據大屏上各項信息一目了然……在位於河南省新鄉市高新區的新飛智家科技產業園里，河南新飛智家科技有限公司（以下簡稱新飛）這家41歲的“冰箱老兵”通過技術創新和智能化升級，在智能製造領域邁出堅實步伐。



國民老品牌的再出發



“新飛從1984年開始做冰箱，今年已經四十一歲了，20世紀90年代，正是中國家電產業迅速崛起的時期，一句‘新飛廣告做得好，不如新飛冰箱好’成為一代人的記憶。”新飛副總經理楊欽河回憶說。作為一名老新飛人，他見證了新飛在中國家電產業大潮中的發展歷程。



新飛總部位於河南省新鄉市高新區，是一家以生產冰箱、冷櫃、空調、洗衣機為主的現代白色家電企業，冰箱、冷櫃銷量曾連續多年名列行業前茅。



2018年6月，為了讓這個承載了國民記憶的冰箱品牌能在新的市場環境中保持競爭力，康佳集團戰略重組新飛，借助康佳集團注入的資金、市場化機制與智能化理念，新飛在建立現代化治理架構的基礎上，大膽探索技術與產品的創新突破，加速轉型升級。



2019年，新飛全面開拓洗衣機、空調業務，從而打造企業經營的多元化發展道路。



2022年，新飛依托“新型制冷技術產品裝備研究院”的強大科研力量，成功將前沿制冷技術應用於生物醫療領域，獲得醫療器械生產許可證，開始布局生物醫療和深冷新賽道‌。



“我們將堅持‘品質為基、創新為魂’，持續加大研發投入力度，未來新飛將專注於制冷核心優勢，著力打造智能冰箱、高端冷櫃等核心品類競爭力。”楊欽河表示，2024年，借助以舊換新、國家補貼政策實施的“東風”，當年9月至12月份，新飛內銷同比增長超過20%，2025年一季度整體營收增長16%。