瓊僑英烈陳琴：海外奮起　故土浴血

陳琴影像。（圖片來源：新華社） 中評社北京7月9日電／據新華社報導，1940年8月，一位精忠報國、奔波在抗日救亡一線的瓊僑青年，倒在日寇的槍口下，獻出了寶貴的生命。今天，他離開我們已85年，然而，黨沒有忘記他，瓊崖人民沒有忘記他。



瓊籍華僑英烈陳琴原名陳繼猷，又名陳奮，廣東文昌縣（今海南文昌市）人。1928年，他流落漂泊到新加坡謀生，其間接受了革命思想的熏陶；1929年，參加南洋共產黨領導的南洋赤色工會組織，參與領導工人運動；1930年2月，參加南洋共產黨（後改名為馬來亞共產黨）。他積極發動工人群眾參加工會，向工人群眾宣傳馬列主義和共產主義思想。



1937年七七事變爆發，日軍發動全面侵華戰爭。陳琴積極動員華僑支援祖國抗戰，先後組織成立“星洲洋務工人抗敵後援會”“星洲洋業工人籌賬分會”“星洲洋業工人互助社”等抗日團體，大力宣傳抗日救國主張，發動僑胞踴躍捐款籌募物資。



1939年2月，日軍侵占海南島。陳琴遙望故土，痛心疾首，義憤填膺，大聲疾呼廣大瓊僑團結起來，“拯救被日本人蹂躪的同胞，保衛我們國家的領土，維護祖先們留給我們的田園”。他發動瓊僑同胞成立“瓊僑救鄉會”“瓊僑救濟難民聯合會”等團體。同年5月，“星洲瓊僑回鄉服務團”正式成立，陳琴任團長。



朝戰火紛飛的家鄉——瓊崖駛去。1939年7月的一天，陳琴帶領服務團渡海，為了渡過日軍海上封鎖線，服務團決定採取“捉迷藏”的行動方針。日軍只是截獲了前面出發的六艘難民船，以為已全殲服務團，收兵返航。拂曉前，陳琴團長帶領的第一批團員已登陸海南文昌七星嶺海岸。



在抗日前線，陳琴冒著槍林彈雨，在戰鬥中搶救護理傷員，給戰地和後方的傷兵難民送醫送藥，為家鄉抗日作出積極貢獻。



1940年8月，為了向在香港的瓊崖華僑聯合總會匯報瓊僑回鄉服務團的工作和總團長符克被害等情況，主持總團工作的副團長陳琴挺身而出，決定冒險渡海赴香港，然而在海上遭遇日軍軍艦不幸遇害，犧牲時年僅29歲。

