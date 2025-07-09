國家服務業擴大開放綜合試點發布21項標準

第十一屆中國國際養老服務業博覽會活動現場。（圖片來源：新華社） 中評社北京7月9日電／據新華社報導，記者7月7日從市場監管總局獲悉：自去年年底市場監管總局、商務部聯合印發《關於支持國家服務業擴大開放綜合試點示範省市標準化建設推進制度型開放若幹措施的意見》以來，北京、天津、遼寧、上海等11個試點省市加強試點示範與標準化建設協同互促，截至目前，已圍繞消費升級、新興產業、綠色轉型等重點領域制定地方標準21項，因地制宜發展新質生產力，支撐服務業擴大開放。



圍繞醫療、養老、餐飲等民生重點領域，結合區域特色加強地方標準研製，促進服務消費提質擴容。重慶市發布《醫療保障經辦服務通則》標準，著力提升醫保經辦服務精細度、便捷度、滿意度。南京市制定《養老機構康復服務規範》標準，對標國際標準提升服務品質，激發康養消費市場活力。



瞄准數字經濟、綠色經濟等前沿領域，加強數智技術、綠色技術等融合領域標準制修訂，促進先進技術加速融入全球產業鏈，推動服務業高水平對外開放。上海市發布《綠色智慧供應鏈運營中心建設和管理指南》地方標準，明確服務業態、規劃建設及運營管理，為跨境數據流動和低碳貿易實踐提供技術支撐。湖北省制定《超大型航空貨運樞紐分揀管理系統建設指南》地方標準，積極對標國際航空物流標準。