更高速更智能更開放　中國高鐵持續領跑全球

這是7月8日拍攝的成渝中線高鐵土橋樞紐互通雙線特大橋建設現場（圖片來源：新華社） 中評社北京7月9日電／據新華社報導，營業總裡程占世界高鐵總裡程70%以上；“八縱八橫”高速鐵路網主通道已建成投產約81.5%；主持制定了國際鐵路聯盟（UIC）高速鐵路領域全部13項系統級國際標準……7月8日在北京開幕的第十二屆世界高速鐵路大會，披露了中國高鐵的發展成績單。一組組數據背後是中國高鐵不斷創新、保持領跑優勢的努力，更是中國高鐵聯通世界、共贏未來的信心與實力。



今年，是世界鐵路誕生200周年。面向未來，中國將進一步建設完善高速鐵路網，推動高速鐵路向更完善、更高速、更安全、更綠色、更舒適、更智能的方向發展。



“中國速度”屢創新高



在大會同期舉辦的第十七屆中國國際現代化鐵路技術裝備展上，中國的CR450動車組樣車驚艶登場。據悉，與CR400動車組相比，它的車體重量減少10%左右，運行阻力、能耗指標分別降低22%和20%，牽引效率提升4%。未來，它將跑出400公裡的運營時速，成為世界上運營時速最快的新一代動車組。



“目前，我們正在對CR450動車組樣車進行一系列線路試驗和考核，進一步檢驗各項性能指標，為設計定型打好基礎，爭取早日投入商業運營。”中國國家鐵路集團有限公司（以下簡稱“國鐵集團”）科信部裝備技術處處長李永恒說。



從CR400到CR450，高鐵動車組的換代升級，不僅彰顯“中國速度”的持續提升，更映照中國創新的領跑優勢。



大會上，國鐵集團發布的《中國高速鐵路發展報告》顯示，經過多年技術攻關，中國已形成了完備成套的高鐵技術體系，覆蓋高鐵工程建設、裝備製造、運營管理等各個領域，成功研製了不同速度等級、多種制式，能夠適應高原、高寒、風沙等各種運營環境的復興號系列動車組。

