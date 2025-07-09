中國餐飲出海邁入新階段

2月15日，在美國加利福尼亞州洛杉磯縣波莫納國際展覽中心舉辦的亞洲新潮食品展上，人們品嘗中國食品品牌飲料。（圖片來源：新華社） 中評社北京7月9日電／據新華社報導，沸騰的火鍋、香甜的奶茶、筯道的拉面……這些極具特色的中國美食早已深度融入海外消費者的日常生活。當前，中國餐飲行業正站在規模擴張與價值重構的節點上。一方面行業整體保持擴容態勢，另一方面餐飲行業市場競爭顯著加劇。具備一定實力的餐飲企業加速布局海外市場，以“文化破壁、標準建立、供應鏈先行”為特點，中國餐飲企業出海邁入新階段。



中國餐飲品牌正以前所未有的速度和規模走向世界舞台。從早期的單店試水、文化輸出，到體系化規模化全球布局，中國餐飲出海已進入新階段。這一轉變，不僅是中國餐飲產業發展的必然趨勢，更是順應時代潮流、把握全球機遇的戰略選擇。



隨著國內餐飲市場競爭加劇，出海已成為頭部品牌尋求增量的必由之路。與此同時，政策紅利的釋放為餐飲出海注入強勁動力。2024年3月，商務部等多部門發布的《關於促進餐飲業高質量發展的指導意見》明確提出，加快中餐“走出去”，支持餐飲經營主體積極開拓海外市場。



中國餐飲品牌出海浪潮正盛，但這場“舌尖上的全球化”並非簡單的門店擴張，背後是供應鏈本地化與文化融合的深度博弈。



抓住機遇



中餐出海由來已久。海外華人很早就將中華美食帶到了世界各地，改革開放後，全聚德、東來順等中餐企業紛紛走出國門。如今，出海餐飲品類更加豐富多樣，新茶飲、火鍋、地方菜、特色小吃等香飄海外。



火鍋品類是中國餐飲品牌出海的“先鋒”，呈現出多元化發展趨勢。海底撈國際控股有限公司已在全球開設120多家門店。呷哺呷哺餐飲管理（中國）控股有限公司、成都朱光玉餐飲管理有限公司等火鍋企業聚焦東南亞市場，以吧台式小火鍋和市井風格打造差異化競爭優勢。

