聯合國人權理事會通過中國主提的促人權決議

7月4日，在瑞士日內瓦萬國宮，中國常駐聯合國日內瓦辦事處和瑞士其他國際組織代表陳旭（中）在聯合國人權理事會第59屆會議技術援助主題年度研討會上發言。（圖片來源：新華社） 中評社北京7月9日電／據新華社報導，在聯合國成立80周年之際，聯合國人權理事會第59屆會議8日通過中國主提的“發展對享有所有人權的貢獻”決議。這是自2017年中國提出該決議以來，首次未經投票以協商一致方式獲得通過。



中國常駐聯合國日內瓦辦事處和瑞士其他國際組織代表陳旭在介紹決議時表示，決議重申發展對享有所有人權的重要貢獻，強調以人民為中心的高質量發展對滿足人民日益增長的美好生活需要、促進實現所有人權的積極意義。希望決議能凝聚共識，推動各國同中方一道以人類前途為懷、以各國福祉為念，重振真正的多邊主義，實現高質量發展、促進和保護所有人權。



決議反映廣大發展中國家的共同期盼。喀麥隆、巴基斯坦等42國參加共提。古巴、玻利維亞、埃塞俄比亞、肯尼亞等多國代表發言，表示決議將增強各方對發展對人權貢獻的關注，推動以可持續發展促進人權保護。決議通過後，歐盟、俄羅斯、巴西、智利等多國向中國表達祝賀，表示中國正在人權理事會引領發展促人權議題，中國以建設性姿態提出了更有力的平衡案文，得到國際社會的普遍認可與廣泛支持。