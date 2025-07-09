“童趣經濟”為何讓成年人瘋狂買單？

潮流玩偶拉布布（LABUBU）（圖片來源：新華社） 中評社北京7月9日電／據新華社報導，長著9顆尖牙、一對尖耳朵，“詭異又可愛”，拉布布（LABUBU）突然爆火，“童趣經濟”以旋風之姿引發關注。過去以兒童消費品為底色的“童趣經濟”，在新IP、新概念、新技術賦能下，消費場域及市場外延持續拓展。除傳統的兒童用品消費火爆外，越來越多成年人“闖”入童趣消費領域，為懷舊情懷買單，“玩”出消費新熱力。



市場火，活力足



6月10日，全球唯一一只薄荷色拉布布在北京舉行的永樂2025春季拍賣會上亮相，落槌價達108萬元，吸引市場目光。拉布布是我國潮流文化娛樂公司泡泡瑪特旗下的原創玩偶，由香港藝術家龍家升從北歐神話中汲取靈感設計而成。2019年，泡泡瑪特與龍家升合作，開始銷售拉布布玩偶。如今，“拉布布熱”席捲全球。



泡泡瑪特提供的資料顯示，截至去年底，其在全球30多個國家和地區共開設500多家門店，並通過跨境電商平台觸達全球90餘個國家和地區。今年第一季度財報顯示，泡泡瑪特海外業務收益同比增長475%至480%。



拉布布火爆出圈，折射出“童趣經濟”潛力巨大。“六一”國際兒童節前夕，半月談記者來到童韵游樂設備（蘇州）有限公司，看到車間內一片繁忙景象。經激光切割、噴繪、組裝、檢測等工序後，一批室內游樂設施設備“走”下生產線。



“我們根據客戶的不同需求，設計了非洲探險、星際探索、魔幻馬戲秀等不同主題的大型遊戲設施，不僅可以開拓兒童視野，還能鍛煉孩子們的意志力，得到客戶認可。”企業副總經理田野介紹，今年1至4月，企業出口產品貨值約2900萬元，同比增長43%。



同樣火熱的景象還出現在好孩子兒童用品有限公司。學步車、兒童推車、兒童自行車……在位於江蘇昆山市的好孩子兒童用品有限公司展廳內，各式童車琳琅滿目。“我們注重新品研發，每一款產品都有區別於市場同款的創新點。今年以來，完成童車產品出口值9.1億元，同比增長12%。”企業供應鏈中心總經理王勇說。

