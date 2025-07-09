十萬億海洋經濟駛向高質量發展“藍海”

中評社北京7月9日電／據新華社報導，年產值已超10萬億元的海洋經濟，迎來新一輪政策紅利。



日前舉行的中央財經委員會第六次會議強調，推動海洋經濟高質量發展，要更加注重創新驅動，更加注重高效協同，更加注重產業更新，更加注重人海和諧，更加注重合作共贏。這無疑再次為海洋經濟的發展指明了方向。



會議指出，推動海洋經濟高質量發展，要加強頂層設計，加大政策支持力度，鼓勵引導社會資本積極參與發展海洋經濟。要提高海洋科技自主創新能力，強化海洋戰略科技力量，培育發展海洋科技領軍企業和專精特新中小企業。要做強做優做大海洋產業，推動海上風電規範有序建設，發展現代化遠洋捕撈，發展海洋生物醫藥、生物製品，打造海洋特色文化和旅遊目的地，推動海運業高質量發展。要加強海灣經濟發展規劃研究，有序推進沿海港口群優化整合。要加強海洋生態環境保護，接續實施重點海域綜合治理，積極推進海域分層立體利用，探索開展海洋碳匯核算。要深度參與全球海洋治理，加強全球海洋科研調查、防災減災、藍色經濟合作。



事實上，從黨的二十屆三中全會提出“完善促進海洋經濟發展體制機制”，到2025年政府工作報告明確“大力發展海洋經濟，建設全國海洋經濟發展示範區”，再到此次會議部署“推動海洋經濟高質量發展”，中央層面已多次聚焦海洋經濟的發展。



海洋經濟正加速成為拉動經濟增長的新引擎，為中國式現代化注入“藍色動能”。我國是陸海兼備的大國，擁有1.8萬多公里大陸海岸線，廣袤的海洋空間不僅是資源寶庫，更是高質量發展的戰略要地。根據自然資源部發布的《2024年中國海洋經濟統計公報》，2024年，海洋經濟呈現強勁發展勢頭，經濟總量再上新台階，首次突破10萬億，達105438億元，比上年增長5.9%，占國內生產總值的比重為7.8%。



國家海洋信息中心主任石綏祥表示，近年來，我國海洋經濟呈現向新向好發展態勢。2025年一季度延續了這一強勁勢頭，初步核算，一季度海洋生產總值2.5萬億元，同比增長5.7%，高於國內生產總值增速0.3個百分點。

