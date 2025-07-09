網評：“減”壁壘“加”活力　建設大市場

中評社北京7月9日電／網評：“減法”破壁壘，“加法”增活力——加快建設全國統一大市場



來源：新華社 作者：張辛欣、王雨蕭、唐詩凝、龔雯、田甜



市場准入是經營主體參與經濟活動的前提，不斷完善市場准入制度是建設全國統一大市場的必然要求。



新版負面清單再“瘦身”，讓企業可進的領域更多；清理整治市場准入壁壘，讓要素資源順暢流動……近段時間以來，一系列真招實策直擊問題、回應期盼。記者調研發現，各地持續深化市場准入制度改革、提升准入效能，以扎實有效的舉措助力企業專心創業、放心發展。



以寬准入打開活力之門



夏日合肥，位於駱崗公園的城市空中交通樞紐港內，一架電動垂直起降飛行器旋翼高速運轉，騰空而起。這台“空中的士”屬於合肥合翼航空有限公司，今年3月獲得全國首批載人類民用無人駕駛航空器運營合格證。



“過去企業可以設計生產飛行器，但因准入限制，難以實際運營。”合翼航空公司總經理李曉娜說，政府部門聯合行業機構等制定標準規範、明晰權責劃分，伴隨著適航審定“破冰”，商業化進展提速。



明確“怎麼進”“如何管”，低空經濟發展按下“快進鍵”。有數據顯示，我國現存在業、存續狀態的低空經濟相關企業超8萬家，市場規模進一步擴大。



更好發揮市場作用，更好激發發展潛力。行政審批的“減法”，換來市場活力的“加法”。