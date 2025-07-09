四川敘永縣發生一起山體滑坡致5人失聯

中評社北京7月9日電／據新華社報導，記者從四川瀘州市敘永縣應急管理局瞭解到，7月8日22時至淩晨1時，敘永縣正東鎮出現短時強降雨，3小時最大降雨量超150毫米。7月9日淩晨，正東鎮石樁村7社沙子坡突發山體滑坡致一處房屋被埋，導致5人失聯。滑坡點周邊11戶24人已全部轉移至安全地帶。



事件發生後，當地市縣立即成立前後方搶險救援指揮部，調派應急、衛健等部門，調集地質專家、消防救援、綜合應急救援、鎮村救援力量趕赴現場開展搶險救援。截至目前，當地正全力搜救失聯群眾。