河南：精準施教以幹代訓　發力鍛造鐵軍

中評社北京7月9日電／據人民網報導，近日，河南省紀委監委在林州紅旗渠廉政教育學院舉辦年輕幹部黨性和紀律教育培訓班，來自省紀委監委機關各部門、直屬單位、省委巡視機構及各派駐紀檢監察組的40餘名年輕幹部參加培訓。



推進紀檢監察工作規範化法治化正規化建設，離不開高素質專業化的幹部隊伍。河南省紀檢監察機關聚焦幹部教育培養，深入開展涵蓋業務全鏈條的紀法培訓、通識培訓，注重分層級分領域精準施教、以幹代訓，著力打造忠誠乾淨擔當、敢於善於鬥爭的紀檢監察鐵軍。



河南省各級紀檢監察機關牢牢把握政治機關定位，把學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想作為核心培訓內容，推動紀檢監察幹部築牢信仰之基、補足精神之鈣、把穩思想之舵。平頂山市紀委監委組織開展“習近平總書記關於全面從嚴治黨的重要論述”系統培訓，通過視頻教學、集中研學、個人自學，引導紀檢監察幹部自覺用黨的創新理論凝心鑄魂。洛陽市孟津區紀委監委建立“‘第一議題’+主題黨課+青年論壇+清風學堂+每周一課”學習機制，並充分拓展紅色基地踐學等教育模式。



紀檢監察幹部既要政治過硬，也要本領高強。河南省紀委監委精心謀劃制定2025年培訓計劃，統籌安排25期培訓課程，涵蓋信訪舉報、問題線索處置、黨風政風監督、紀法銜接、巡視巡察等業務工作，助力紀檢監察幹部修好專業課、夯實基本功。“我們堅持‘全覆蓋’和‘抓重點’相結合，針對年輕幹部、省管高校和企業紀檢監察業務骨幹、新進紀檢監察幹部等不同群體舉辦培訓班，突出針對性、差異化，做到精準滴灌。”該省紀委監委組織部相關負責同志介紹。



聚焦監督執紀執法全流程，河南省紀委監委整合培訓資源，建立“基礎課程、案例教學、個性定制”的系統化培訓體系。安陽市紀委監委構建師資庫，設置6類21期培訓班，堅持“理論+案例+模擬”模式，結合不同需求量身定制培訓方案。確山縣紀委監委從機關科室、派駐紀檢監察組、巡察組負責人中選拔15名政治素質過硬、實踐經驗豐富的幹部，精心打造精品課程，為紀檢監察幹部“充電蓄能”。