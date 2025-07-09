中評社北京7月9日電／據中華人民共和國公安部網站消息，近年來，全國公安機關始終堅持依法嚴厲打擊各類突出經濟犯罪，特別是對群眾反映強烈、社會普遍關注的合同詐騙等犯罪持續加大打擊力度，全力保障群眾和企業的合法權益，助力營造公平有序的法治化營商環境。今日，公安部公布5起合同詐騙犯罪典型案例。



一、內蒙古劉某等人涉嫌系列合同詐騙案



2024年8月，內蒙古自治區興安盟科爾沁右翼中旗公安局依法立案偵辦劉某等人涉嫌系列合同詐騙案。經查，2022年8月以來，犯罪嫌疑人劉某等人以非法占有為目的，在不具備實際運營能力的情況下，註冊多家空殼公司，冒充大型電商平台合作方，虛構可向商戶提供倉儲服務、商品可被大型電商平台優先採購等事實，騙取商戶簽訂合同、繳納保證金，並將保證金大部分用於個人揮霍。截至案發，該案共涉及受害商戶4000餘家，涉案金額達7000餘萬元。



目前，劉某等12名犯罪嫌疑人已被抓獲歸案，案件已移送檢察機關審查起訴。



二、上海吳某等人涉嫌合同詐騙案



2023年11月，上海市公安局青浦分局依法立案偵辦吳某等人涉嫌合同詐騙案。經查，2019年以來，犯罪嫌疑人吳某夥同張某等人，“山寨”某知名茶飲品牌網站，冒充品牌官方招商渠道，虛構與品牌方的關聯關係，在全國多地先後設立10餘家招商公司，虛假承諾提供加盟商裝修、採購、經營、宣傳等全方位服務，吸引1000餘名加盟商簽訂合同。但吳某等人實際未履行加盟扶持義務，並在短期內關閉招商公司，以此騙取加盟費，涉案金額達1億餘元。



目前，吳某等30餘名主要犯罪嫌疑人已被抓獲歸案，案件已移送檢察機關審查起訴。

