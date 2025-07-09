張國清出席第十二屆世界高速鐵路大會開幕式

中評社北京7月9日電／據新華社報導，中共中央政治局委員、國務院副總理張國清8日在京出席第十二屆世界高速鐵路大會開幕式並致辭。



張國清表示，中國高度重視高速鐵路創新發展。習近平主席指出，中國自主創新的一個成功範例就是高鐵，從無到有，從引進、消化、吸收再創新到自主創新，現在已經領跑世界。近年來，中國高速鐵路堅持創新發展，建成世界最大的高速鐵路網，樹起高鐵技術國際標杆，極大便利群眾出行，促進了區域互聯互通和經濟社會協調發展。



張國清表示，中國將秉持共商共建共享理念，為世界高速鐵路發展貢獻更多中國智慧、中國技術、中國方案。一是深化合作對接，以平等互利為基礎，積極發展雙多邊鐵路合作。二是推進互聯互通，統籌推動基礎設施“硬聯通”和規則標準“軟聯通”。三是加強技術共享，願與各國分享中國在高速鐵路建設運營方面的經驗，共同推動前沿技術在鐵路領域廣泛應用，以數智化賦能鐵路創新發展。四是服務美好生活，統籌重大工程和“小而美”民生項目實施，更好促進經濟發展、增進民生福祉。



本屆大會以“高速鐵路：創新發展讓生活更美好”為主題，由中國國家鐵路集團有限公司和國際鐵路聯盟共同主辦，國內外鐵路技術人員、企業負責人、政府官員和國際組織代表等2000餘人參加開幕式。