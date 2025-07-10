7月9日外交部例行記者會全文

外交部發言人毛寧（中評社 海涵攝） 中評社北京7月10日電（記者 海涵）外交部發言人毛寧7月9日主持例行記者會並回答中外記者提問，以下是問答全文：



深圳衛視記者：昨天，聯合國人權理事會第59屆會議通過中國主提的發展促人權決議。發言人能否進一步介紹情況？



毛寧：7月8日，正在瑞士日內瓦舉行的聯合國人權理事會第59屆會議通過中國主提的“發展對享有所有人權的貢獻”決議。該決議以人權理事會全體成員國協商一致方式獲得通過，體現國際社會的普遍認可與廣泛支持。



發展與人權同為聯合國重要支柱。決議重申發展促人權的理念，強調要以人民為中心實現高質量發展，滿足人民日益增長的美好生活需要。中國期待與各方一道，堅持真正的多邊主義，實現高質量發展、促進和保護所有人權。



塔斯社記者：第一個問題，據報導，歐盟委員會主席馮德萊恩昨天對中國提出三項要求，其中包括限制與俄羅斯的合作，外交部對此有何評論？第二個問題，美國總統特朗普表示，最近美中關係有所改善，中國政府在貿易領域一直對美奉行公平政策，外交部對此有何評論？



毛寧：第一個問題，中俄之間的正常合作不針對第三方，也不應受到第三方干擾。



第二個問題，中方一貫按照相互尊重、和平共處、合作共贏的原則看待和處理中美關係。



共同社記者：7月11日是大阪世博會的中國國家館日，請問中方將派哪位官員出席？