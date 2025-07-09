“十四五”經濟社會發展成績單出爐

中評社北京7月9日電／據中國網報導，國務院新聞辦舉行“高質量完成‘十四五’規劃”系列主題新聞發布會，介紹“十四五”時期經濟社會發展成就。國家發展改革委主任鄭栅潔表示，再有不到180天，“十四五”將收官。回過頭來看，5年前制定的“十四五”規劃《綱要》各項主要指標中，經濟增長、全員勞動生產率、全社會研發經費投入等指標進展符合預期；常住人口城鎮化率，人均預期壽命，糧食、能源綜合生產能力等8項指標進展超過預期；規劃確定的戰略任務全面落地，部署的102項重大工程順利推進。



“總的來看，這五年取得了新的開創性的進展、突破性的變革、歷史性的成就，中國已成為世界發展最穩定、最可靠、最積極的力量。”鄭栅潔說。



經濟總量今年預計達到140萬億左右



經濟方面，鄭栅潔介紹，“十四五”以來，我國經濟實力顯著增強，是世界經濟增長的主要貢獻者。經濟總量連續跨越110萬億、120萬億、130萬億，今年預計達到140萬億左右。我國“十四五”期間經濟增量預計將超過35萬億元，相當於廣東、江蘇、山東這三個經濟大省的經濟總量的總和，也超過了世界排名第三國家的經濟總量，每年對世界經濟增長的貢獻率保持在30%左右。



“可以說，我們國家這麼大的體量和增量，在經受各種風險挑戰的衝擊下，還能保持這樣的增速，在經濟發展史上應該是前所未有的。”鄭栅潔說。



“中國擁有超大規模且極具增長潛力的國內市場，內需始終是中國經濟發展的主動力和穩定錨。‘十四五’期間經濟社會發展實踐再次充分證明這一點。”國家發展改革委秘書長袁達介紹，從內需整體看，過去4年中國經歷了國際環境劇烈變化等多重困難挑戰衝擊，但國民經濟保持了年均5.5%的增長速度，其中內需對經濟增長的平均貢獻率為86.4%。可以說，沒有強大的國內市場，就沒有穩定向好的中國經濟。



從內需構成看，消費向新而行，消費領域新產品、新業態、新模式層出不窮，過去四年最終消費對中國經濟增長的平均貢獻率達到56.2%，比“十三五”期間提高8.6個百分點；投資向優發力，過去四年投資積累的資本形成對中國經濟增長的平均貢獻率為30.2%，充分發揮投資對優化供給結構的關鍵作用，更加注重增強發展後勁和增進民生福祉。

