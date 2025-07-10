中方冀歐方奉行更積極務實對華政策

外交部發言人毛寧（中評社 海涵攝） 中評社北京7月10日電（記者 海涵）外交部發言人毛寧7月9日就歐盟委員會主席馮德萊恩涉中歐關係講話應詢表示，中方對歐方領導人積極評價中國經濟社會發展予以肯定，希望歐方真正樹立更加客觀理性的對華認知，奉行更加積極務實的對華政策。



毛寧表示，歐方領導人在講話中積極評價中國經濟社會發展特別是綠色發展、脫貧成就，我們對此予以肯定。我想重申，中國的發展是歐盟的機遇而不是挑戰。中國是世界上最重要的穩定力量、最可預期的確定因素，希望歐盟也可以成為中方可信任、可預期的合作夥伴。



關於歐方的一些經貿關切，毛寧指出，中歐經貿體量巨大，合作過程中出現一些分歧摩擦在所難免。建交50年來，中歐合作從無到有、從小到大，現在每一天的貿易額相當於建交時全年的貿易量。希望歐方用更加全面、客觀和積極的態度看待雙方經貿關係，不能只誇大分歧、不談合作，而是應通過雙向開放促推中歐經貿向上向前平衡發展，通過對話協商妥善處理貿易摩擦，避免把具體問題擴大化、將經貿問題泛安全化。



毛寧強調，中歐的經貿現狀是宏觀經濟環境、國際貿易條件和雙方產業結構共同作用的結果，不能簡單地歸責給某一方。要尊重市場經濟規律，不能強買強賣。中方願意擴大自歐洲進口適銷對路的優質產品，希望歐盟放寬高技術產品對華出口限制。歐盟公共採購市場遠非歐方聲稱的那樣公平開放，實際上存在不少隱性壁壘，很多國家也曾公開批評歐盟大型採購項目偏向歐洲企業。中國的補貼政策完全符合世界貿易組織規則，公開透明。補貼並非中國獨有，歐方不能在補貼問題上奉行雙重標準。據不完全統計，2021年至2030年間，歐盟將提供超過1.44萬億歐元的各類補貼，截至去年底已實際發放超過3000億歐元。衡量是否產能過剩，不能單純以產量和出口量作為標準，否則歐洲的空客飛機和德國的汽車豈不都是產能過剩？



毛寧指出，今年是中歐建交50周年，是雙方關係承前啟後、繼往開來的重要年份。我們希望歐方真正樹立更加客觀理性的對華認知，奉行更加積極務實的對華政策。希望歐方認識到，當下需要再平衡的是歐方的心態，而不是中歐經貿關係。當前動蕩形勢下，希望歐方同中方相向而行，加強互利合作，妥處分歧摩擦，推動中歐關係持續健康穩定發展。

