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外交部：民進黨妄圖“以武謀獨”不可能得逞
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2025-07-10 00:42:19
外交部發言人毛寧（中評社 海涵攝）
中評社北京7月10日電（記者 海涵）外交部發言人毛寧7月9日在例行記者會就台年度軍事演習應詢表示，民進黨當局妄圖“以武謀獨”“倚外謀獨”，不可能得逞。
有記者提及，台灣今日啟動年度軍事演習，首次啟用美國新近交付的高科技火箭系統。台方稱，演習旨在傳遞有能力也有信心守護“主權”及“自由民主的生活方式”。
毛寧對此表示，我們反對美台軍事聯繫的立場是一貫的，也是非常堅定的。民進黨當局妄圖“以武謀獨”“倚外謀獨”，不可能得逞。
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