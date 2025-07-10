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外交部：民進黨妄圖“以武謀獨”不可能得逞
http://www.CRNTT.com   2025-07-10 00:42:19


外交部發言人毛寧（中評社 海涵攝）
　　中評社北京7月10日電（記者　海涵）外交部發言人毛寧7月9日在例行記者會就台年度軍事演習應詢表示，民進黨當局妄圖“以武謀獨”“倚外謀獨”，不可能得逞。

　　有記者提及，台灣今日啟動年度軍事演習，首次啟用美國新近交付的高科技火箭系統。台方稱，演習旨在傳遞有能力也有信心守護“主權”及“自由民主的生活方式”。

　　毛寧對此表示，我們反對美台軍事聯繫的立場是一貫的，也是非常堅定的。民進黨當局妄圖“以武謀獨”“倚外謀獨”，不可能得逞。

 


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