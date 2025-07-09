五部門聯合清理非法網絡招聘活動

中評社北京7月9日電／據人力資源社會保障部網站消息，當前，正值招工求職高峰期，一些不法單位和個人為牟取利益，未經行政許可、逃避監管，擅自開展職業中介活動。其中部分非法職介活動從線下遷移至網上，利用各類互聯網平台，以公眾賬號、小程序和其他互聯網群組等形式，常態化發布招聘崗位，開展職業介紹。



這些職介活動中不乏大量涉嫌就業歧視、虛假招聘、“招轉培”“培訓貸”等違法信息，有的甚至涉及以招聘為名實施詐騙犯罪活動，嚴重擾亂人力資源市場秩序，侵害勞動者公平就業和人身財產權益。



人力資源社會保障部會同中央網信辦、公安部、教育部、市場監管總局，以糾治各類網絡招聘亂象為重點，組織各地區深入開展2025年清理整頓人力資源市場秩序專項行動，並聯合指導有關互聯網平台企業，督促落實平台審核巡查責任，核驗相關賬號及其運營主體取得人力資源服務許可等資質情況，篩查出1196個公眾賬號未經許可擅自開展職業中介活動，目前已按有關法律規定和平台運營規則採取暫停發布招聘信息功能等處置措施。



有關部門提示廣大求職者，在求職過程中務必提高防範意識，警惕各類招聘“陷阱”，注意查詢相關網絡招聘機構是否具有合法資質，通過正規渠道獲取招聘崗位信息。一旦發現就業權益和人身財產權益遭受損失，請及時聯繫有關部門依法投訴維權。