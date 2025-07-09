讓厲行節約反對浪費蔚然成風

圖為大興安嶺地區新林區紀檢監察幹部圍繞厲行節約、反對浪費開展學習。（圖片來源：中國紀檢查報） 中評社北京7月9日電／據中國紀檢查報報導，節儉樸素、力戒奢靡，是我們黨的傳家寶。習近平總書記強調，“艱苦奮鬥、勤儉節約，不僅是我們一路走來、發展壯大的重要保證，也是我們繼往開來、再創輝煌的重要保證。”新時代以來，黨政機關帶頭厲行節約狠刹鋪張浪費不良風氣，取得哪些成效？鋪張浪費之弊雖得到有效遏制但尚未根除，個別黨政機關和黨員幹部大手大腳、鋪張浪費的問題仍有發生，主要有哪些表現？紀檢監察機關如何立足職能職責深化糾“四風”，聚焦鋪張浪費突出問題強化監督執紀？我們特邀紀檢監察幹部進行交流。



特邀嘉賓



顔彥 雲南省紀委監委黨風政風監督室主任



楊子霞 安徽省寧國市委常委，市紀委書記、監委主任



張文旭 黑龍江省大興安嶺地區紀委副書記、監委副主任



新時代以來，黨政機關帶頭厲行節約狠刹鋪張浪費不良風氣，取得哪些成效？



顔彥：黨的十八大以來，習近平總書記反復強調艱苦奮鬥、勤儉節約的重要性，多次作出重要指示批示，強調“決不能丟掉謙虛謹慎、戒驕戒躁、艱苦奮鬥、勤儉節約的傳統”“必須堅持以儉修身、以儉興業，堅持厲行節約、勤儉辦一切事情”，指出“黨和政府帶頭過緊日子，目的是為老百姓過好日子，這是我們黨的宗旨和性質所決定的。不論我們國家發展到什麼水平，不論人民生活改善到什麼地步，艱苦奮鬥、勤儉節約的思想永遠不能丟”，強調“要大力弘揚中華民族勤儉節約的優秀傳統，大力宣傳節約光榮、浪費可恥的思想觀念，努力使厲行節約、反對浪費在全社會蔚然成風”。這些重要論述為黨政機關帶頭厲行節約、反對浪費提供了根本遵循。



為貫徹落實習近平總書記重要指示精神，推動中央八項規定精神落地見效，一系列法規制度相繼制定出台。《黨政機關厲行節約反對浪費條例》為黨政機關做好節約工作、防止浪費行為提供了依據和規範，今年又對條例作了修訂，進一步擰緊黨政機關帶頭過緊日子的制度螺栓。各級各部門著力推進財政預算、差旅費管理、公務接待、公務用車等方面改革，堅持從嚴從緊制定配套制度。在國內差旅和因公臨時出國（境）方面，分別出台《中央和國家機關差旅費管理辦法》《因公臨時出國經費管理辦法》；在接待管理方面，出台《黨政機關國內公務接待管理規定》《國有企業商務招待管理規定》；在公務用車管理方面，出台《黨政機關公務用車管理辦法》；在會議活動方面，出台《中央和國家機關會議費管理辦法》《關於嚴禁黨政機關到風景名勝區開會的通知》；在辦公用房方面，出台《黨政機關辦公用房管理辦法》《黨政機關辦公用房建設標準》等，制度的籠子越扎越牢，為堅決遏制和根治鋪張浪費的作風之弊提供了剛性約束。



張文旭：黨的十八大以來，黨中央把厲行節約、反對浪費作為作風建設重要方面，完善相關制度規範，全黨嚴格落實中央八項規定精神，多管齊下，糾歪風與樹新風並舉，黨政機關帶頭厲行節約、反對浪費，取得顯著成效。



崇廉尚儉良好氛圍不斷鞏固。黨中央堅持以制度為綱，從細處著眼，以《黨政機關厲行節約反對浪費條例》為主幹、由各方面專門配套規章制度共同構建起反浪費制度體系，為遏制鋪張浪費築牢“防火墻”。規範公務接待標準，整治“舌尖上的浪費”，優化公車使用管理，嚴控“車輪上的腐敗”，倡導綠色辦公，推行無紙化文件流轉，精簡會議活動……各項舉措精準發力、協同推進，鋪張浪費現象得到全方位治理，勤儉節約的良好氛圍在黨政機關持續鞏固、向全社會不斷延伸。



黨員幹部節約意識日益增強。在思想引領與制度約束的雙重驅動下，黨員幹部勤儉節約的意識與行動發生深刻轉變，從自覺減少辦公用品消耗、嚴守公務接待等標準要求，到主動投身節能降耗、堅決抵制享樂主義和奢靡之風，絕大多數黨員幹部已經將勤儉節約變成自覺行動，從被動要求變為主動踐行，養成了節約辦事的良好習慣。



節約新風讓群眾真切感受到變化。隨著黨政機關厲行節約、反對浪費各項工作深入推進，群眾感受到了實實在在的變化。一方面，通過精簡文件會議、優化辦事流程，機關工作效率大幅提升，群眾辦事更加便捷高效；另一方面，黨政機關帶頭過緊日子，將節約下來的財政資金更多地投入到民生領域，用於改善基礎設施、提升公共服務水平等方面，惠及廣大群眾。進而，黨政機關崇儉尚廉產生示範效應，帶動社會風氣持續向上向善，“攀比浪費可恥、勤儉節約光榮”的觀念更加深入人心，群眾的獲得感、幸福感和滿意度持續增強，黨群關係更加緊密。



鋪張浪費之弊雖得到有效遏制但尚未根除，個別黨政機關和黨員幹部大手大腳、鋪張浪費的問題仍有發生，主要有哪些表現？



楊子霞：黨政機關帶頭過緊日子，厲行節約、反對浪費，是貫徹落實中央八項規定及其實施細則精神的重要方面，也是推進全面從嚴治黨、加強作風建設、促進經濟社會健康發展的重要舉措。當前，儘管鋪張浪費之弊得到有效遏制，但幾類易發多發的問題仍需高度重視。



在公務活動中未能嚴格依規依紀依法、量入為出。厲行節約、反對浪費的意識樹得不牢，在公共經費的管理使用等方面缺乏嚴格的制度執行，公共資金使用、資產和資源配置等信息公開透明度不足。如，在公務接待中違反規定組織迎送活動，層層安排多人陪同，超標準安排工作餐；以考察調研等為名組織無實質工作內容、無明確公務目的的差旅活動，相關費用由公款買單；長期未公開本單位“三公”經費使用情況等。



在工作推進中未能較好堅持實事求是、科學統籌。對公共資金、資產和資源使用疏於管理，不顧成本效益盲目追求表面政績，造成公共資金、資產和資源浪費。如，少數黨員幹部政績觀錯位，注重表面光鮮而忽視民生需求，在缺乏科學論證情況下盲目上馬項目，最終工程爛尾或建成即閑置，不僅造成公共資源嚴重浪費，更損害了黨和政府公信力。



在資源整合上未能切實做到因地制宜、提質增效。對本地實際情況研究不深不透，對群眾真實需求不掌握，在推進數字化應用、教育文化、旅遊發展等領域的資源整合時，缺乏系統謀劃和前瞻布局，導致資源整合效果不好，資源運作效率不高。如，個別地區和部門在政務信息化建設中各自為政，各類政務APP和信息系統重復開發、功能分散、數據割裂，不僅加重了基層工作人員的操作負擔，也影響了群眾辦事體驗，造成平台閑置、資源浪費。



張文旭：經過不懈努力和持續整治，鋪張浪費問題總體呈收斂態勢，得到有效遏制，但一些積習尚未完全根除，在少數地區和單位以及個別黨員幹部身上時有發生，值得警惕。



隱性浪費潛滋暗長。隨著監督力度加大，部分鋪張浪費問題呈現出“隱蔽化”特點，給監督管理帶來一定難度。如，將鋪張浪費行為進行“包裝”，以看似合理的名目掩蓋浪費資財的實質；在經費支出上，通過拆分項目、虛列開支，將超標準採購費用混入正常辦公科目；在公務活動中，重復製作內容相近的宣傳物料，造成浪費等。這些行為披著“合規”外衣，模糊浪費與正常支出的界限。



政績觀偏差導致資源浪費。個別部門和黨員幹部尚未清除形式主義積弊，政績觀存在偏差，將工作重心錯放在表面“聲勢”的營造上，將資源投入“面子工程”。如，舉辦活動時盲目追求規模排場，耗費人力物力，產生的實際效益卻不佳；工作中重留痕、輕實效，過度強調形式上的規範和嚴謹，使得流程冗長煩瑣，導致資源無端虛耗，背離了務實高效的工作宗旨。



資源配置利用率較低。一些單位在資源使用上存在“重採購、輕管理”的傾向，缺乏科學規劃與統籌調配。有的單位以提升工作質效為名，辦公設備採購盲目追求高端配置，購買不必要的設備、耗材，卻忽視實際使用需求，導致資產閑置或低效率運轉；有的場地資源利用缺乏統一管理，會議室、培訓室等場所重復建設，且開放時間有限、共享機制缺失，造成空間與資金的雙重浪費，未能實現資源效益最大化。



制度執行存在“打折扣”現象。儘管反浪費制度體系已較為完善，但部分單位在執行過程中存在“溫差”。如，物資領用審批流於形式，導致辦公用品隨意取用、囤積浪費；水電等節能設備雖已配備，但日常巡護不到位，個別單位“長明燈”“長流水”等現象依然存在；用車管理不規範，存在公車私用、超範圍使用等問題。



紀檢監察機關如何立足職能職責深化糾“四風”，聚焦鋪張浪費突出問題強化監督執紀？



張文旭：紀檢監察機關要立足職能職責，加強對厲行節約、反對浪費工作的監督，以優良黨風引領社風民風，為新時代新征程凝聚起艱苦奮鬥、勤儉節約的磅礴力量。



壓實主體責任。錯誤決策是重大的浪費，紀檢監察機關要把厲行節約、反對浪費工作情況納入政治監督重要內容，緊盯“關鍵少數”履職情況，嚴查政績觀錯位、搞勞民傷財的“形象工程”“政績工程”等問題。通過派駐監督、調研檢查等方式，督促各級黨委（黨組）扛牢主體責任，完整準確全面貫徹新發展理念，把過緊日子要求落實到預算編制、項目審批、績效考核全流程，把財政資源真正用在抓改革、促發展、幹實事上。



織密精準監督網絡。緊盯“四風”隱形變異新動向，構建“大數據＋常態監督”立體監督體系。依托財政、稅務、市場監管等部門數據平台，對公務消費、物資採購等重點領域開展智能篩查，精準鎖定異常資金流向、拆分報銷等可疑線索。同時，常態化開展“四不兩直”檢查，深挖公款吃喝、超標準接待等問題，對頂風違紀行為從嚴從快查處，持續釋放“越往後越嚴”的強烈信號。



強化制度剛性約束。監督推動地方和部門深入貫徹落實黨中央、國務院關於過緊日子的要求，嚴格制度執行，大力壓減一般性支出，嚴控“三公”經費。強化預算執行剛性約束，加強日常財會監督。推動完善財務報銷、資產配置、公務活動管理等制度，督促落實“三重一大”決策制度，嚴格審批超預算、超標準支出項目。強化對制度執行的監督，對搞變通、打折扣的嚴肅問責。



糾樹並舉弘揚時代新風正氣。堅持糾樹並舉，將反對浪費與弘揚中華民族傳統美德、踐行社會主義核心價值觀有機融合。聯合職能部門開展“光盤行動”“綠色辦公”等活動，發揮黨員幹部示範引領作用，通過正向激勵與反向約束相結合，引導全社會牢固樹立“浪費可恥、節約光榮”的價值導向。



顔彥：紀檢監察機關要以系統施治、標本兼治的理念，整體謀劃推進問題查處、健全制度、強化監督、教育警示等全鏈條工作，結合開展深入貫徹中央八項規定精神學習教育和巡視巡察、監督檢查等發現問題整改，狠刹鋪張浪費歪風。



牽住主體責任“牛鼻子”。強化政治監督壓力傳導，推動各級黨政機關將過緊日子的政治要求落到實處，加強對國內差旅和因公臨時出國（境）、公務接待、公務用車、會議活動、辦公用房等方面的審核審批、全程監管，堅決糾正只抓業務不抓風紀的傾向。強化系統思維，把黨內監督與人大監督、審計監督、財會監督、群眾監督等各項監督結合起來，全面加強對黨政機關及其工作人員鋪張浪費行為的日常監督。



堅持“小切口”靶向施治。緊盯公務活動，確定監督主題，精準發力，持續糾治。當前，要深入落實二十屆中央紀委四次全會有關部署，聚焦違規建設、奢華裝修樓堂館所，以調研考察、教育培訓、黨建活動名義公款旅遊等問題，強化監督治理，盯住辦公用房、公務差旅、會議培訓等相關制度，一項一項監督落實，推動過緊日子成為習慣。



深化以案促改促治。將以案促改促治作為重要抓手，強化個案剖析，從案件查辦中深入分析作風“活情況”、新動向，密切關注公務活動浪費等問題，有的放矢進行整治。注重類案分析，督促職能部門針對政府投資項目決策審批、公務用車租賃、國有企業商務招待、考察調研陪同等方面存在的普遍性問題，完善制度機制，讓反復發生的老問題逐漸減少，讓新出現的問題難以蔓延。



探索運用大數據信息化賦能監督。推動職能部門銜接預算管理一體化系統，推行公務差旅一體化管理，探索統一公函制度，實現日常公務活動電子化留痕，可追溯、可預警。深化公權力大數據監督，整合財政、稅務、公安、交通等數據資源，搭建監督模型，借助數據匯集、碰撞比對、關聯分析等手段，不斷提高對違規公務接待、公車私用等行為監督的精準度和穿透力。



黨政機關如何更好落實帶頭過緊日子的要求，嚴格抓好各項制度執行，建設節約型機關？



顔彥：黨政機關帶頭過緊日子，不是權宜之計、一時之需，而是必須長期堅持的重要原則，傳遞的是鍥而不舍落實中央八項規定精神的堅定決心，弘揚的是艱苦奮鬥、勤儉節約的優良作風。在抓各項制度落實過程中，黨政機關應當走在前、作表率，讓優良作風落地生根、化風成俗。



增強過緊日子的思想自覺。深入學習習近平總書記關於加強黨的作風建設的重要論述，夯實勤儉節約的思想根基。把過緊日子的要求融入幹部日常教育和機關日常管理之中，積極培育崇尚節約、反對浪費的機關文化，在常學常新中將過緊日子的要求內化於心，外化於行。



發揮領導幹部示範帶頭作用。過緊日子，領導幹部以身作則、以上率下是關鍵。領導幹部要帶頭務實節儉開展公務活動，節約集約利用資源、資產，降低機關運行成本。在決策時踐行正確政績觀，堅持從實際出發，力戒好高騖遠、寅吃卯糧，嚴禁搞勞民傷財的“形象工程”“政績工程”，自覺反對講排場比闊氣、奢侈浪費等不良習氣。



提高科學化精細化管理水平。要切實加強科學管理，從嚴從簡，精打細算，勤儉辦一切事業，把該花的錢花好、該省的堅決省下來，騰出更多資金用於發展所需、民生所盼。嚴格落實厲行節約、反對浪費各項規定，科學統籌財政資源，強化預算約束執行，嚴格控制經費支出，對國內差旅和因公臨時出國（境）、公務接待、公務用車、會議活動、辦公用房等加強審批、監管，嚴控開支範圍和標準，嚴格支出報銷審核，不搞變通、不開口子。加強政府投資全生命周期管理，堅決防止低效無效投資。加強全過程節約管理，提高能源、水、糧食、辦公家具、辦公設備、辦公用品等的利用效率和效益，杜絕浪費行為。



楊子霞：節儉樸素、力戒奢靡，是我們黨的傳家寶，黨政機關、黨員幹部必須走在前、作表率，扎實推進節約型機關建設，帶動節約型社會建設，讓厲行節約、反對浪費在全社會蔚然成風。



以文化浸潤強化思想認識。厲行節約、反對浪費是中華民族的傳統美德，更是我們黨的光榮傳統和優良作風，是每一名黨員應堅守與傳承的優秀品質。要加強學習教育，深學細悟習近平總書記關於厲行節約、反對浪費的重要論述，自覺從思想上綳緊過緊日子這根弦。加強新時代廉潔文化建設，深挖中華優秀傳統文化、革命文化、社會主義先進文化中蘊含的勤儉節約思想，創新方式方法，充分運用讀書會、交流會、幹部大講堂等平台，推動黨員幹部加強思想交流，強化價值認同。要加強文化傳播，通過公益廣告、藝術化宣講等形式傳播節約理念，在厚植節約型機關文化氛圍的同時，帶動全社會形成勤儉節約的文明風尚。



以制度剛性約束築牢作風堤壩。用制度硬約束保障過緊日子常態長效。要深入貫徹落實中央八項規定及其實施細則精神，嚴格落實《黨政機關厲行節約反對浪費條例》，結合本地本單位實際，進一步擰緊帶頭過緊日子的制度螺栓，對條例規定的經費管理、國內差旅、因公臨時出國（境）、公務接待、公務用車、會議活動、辦公用房、資源節約等方面，有針對性地提出細化要求，推動相關規定更嚴更實更具體，提升制度執行有效性。