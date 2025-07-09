甘肅天水涉事幼兒園後廚非法添加彩繪顔料

甘肅天水涉事幼兒園後廚非法添加彩繪顔料監控畫面。（圖片來源：央視新聞） 中評社北京7月9日電／據央視新聞客戶端報導，7月8日上午，甘肅省天水市聯合調查組公布了當地幼兒血鉛異常問題調查處置情況的通報。



通報公布了溯源調查情況：7月1日18時52分，天水市麥積區市場監督管理局和公安分局接群眾報案，培心幼兒園部分幼兒血鉛濃度異常，兩部門立即開展調查。隨後，當地市場監管、教育、衛健、疾控、公安、生態環境、自然資源7部門成立聯合調查組，組織專業機構對食品留樣、原材料、餐具、水、幼兒用品、教學器具以及室外土壤環境等223份樣本進行檢測。



經對食品留樣等223份樣本進行檢測，221份樣本檢驗合格，培心幼兒園2份樣本檢驗不合格。一份為早餐留樣的三色紅棗發糕，一份為晚餐留樣的玉米卷腸包，兩份留樣鉛含量分別為1052毫克／千克、1340毫克／千克，均超出食品安全國家標準中食品污染物限量0.5毫克／千克的標準。



經公安機關偵查，褐石培心幼兒園園長、法定代表人朱某琳，投資人李某芳，同意該園後廚人員通過網絡平台購買彩繪顔料，稀釋後用於部分食品製作。7月3日淩晨，公安部門將其藏匿的剩餘顔料查獲。經檢驗，查獲顔料含鉛（包裝明確標識不可食用）。



目前，公安機關以涉嫌生產有毒、有害食品罪，將朱某琳、李某芳等8人依法刑事拘留，對另外2人依法採取取保候審強制措施。案件仍在進一步偵辦中。