牢記司法為民　司法領域代表共話法治中國

7月8日，國務院新聞辦公室在北京舉行“新征程上的奮鬥者”中外記者見面會，司法行政領域代表圍繞“踐行為民宗旨 建設法治中國”與中外記者見面交流。（圖片來源：新華社） 中評社北京7月9日電／據新華社報導，8日下午，國務院新聞辦公室舉行“新征程上的奮鬥者”中外記者見面會，金其華、蔡小鳳等5位司法行政領域代表圍繞“踐行為民宗旨 建設法治中國”分享他們的奮鬥故事。



活躍在群眾身邊的“法律明白人”，是促進基層依法治理的“多面手”。



安徽省六安市霍邱縣夏店鎮磚佛寺村村委會主任、村“法律明白人”金其華深知，讓“遇事找法、解決問題用法”的理念深入人心，是“法律明白人”的初心使命。



多年來，金其華主動鑽研法律知識，組織開展集體學法活動，帶領村民召開“板櫈會”說事議事，將專業的“法言法語”轉化成通俗易懂的“鄉音土話”，讓村民真正聽得懂、學得會、用得上法律。



“老百姓常說‘村看村、戶看戶、群眾看幹部’，我們學法守法用法的‘頭雁’作用越突出，群眾的法治獲得感就越強烈。”金其華說，一定要為群眾說話辦事，通過言傳身教，讓信仰法治、厲行法治成為群眾的自覺行動。



在田間地頭，鄉村小道，山西省大同市新榮區司法局西村司法所所長魏官元常年騎著“老魏黨員摩托車”，忙於化解矛盾糾紛。



儘管自身腿腳不便，但魏官元深知，“鄉親們看重的不是你腿腳快不快，而是心正不正，事處理得公道不公道。”



在各村舉辦“老魏法治民情夜校”宣傳法律法規；創建“只進一扇門，化解千家事”工作法……多年來，魏官元騎著“老魏黨員摩托車”穿梭於街頭巷尾，成功調解糾紛2400多件。