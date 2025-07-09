王楚欽、孫穎莎晉級WTT美國大滿貫賽16強

中評社香港7月9日電／世界乒乓球職業大聯盟（WTT）美國大滿貫賽8日展開單打第二輪較量，出戰的五位國乒隊員全部取勝晉級16強，王楚欽以3:1擊敗中國台北選手高承睿，孫穎莎再度經歷五局激戰。



作為中國隊在男單下半區的“獨苗”，王楚欽在與高承睿的首局比賽中以11:2取勝。第二局高承睿的狀態有所回升，以11:9將局分扳平。此後場上局面被王楚欽完全掌控，他以11:6、11:3連勝兩局，鎖定16強席位。



新華社報導，賽後王楚欽表示，他與高承睿有過多次交手，賽前做好了充分準備，場地和球台帶來了很多不確定性。第二局領先時自己心態有些保守，此後經過與教練的溝通，認為需要更加釋放，打出自己的風格。



孫穎莎首輪便被澳大利亞華裔運動員劉楊子拖入決勝局，第二輪面對17歲的埃及新星漢娜·高達，女單世界第一又陷入逆境，前三局結束後以1:2落後。關鍵時刻孫穎莎展現強者風範，以11:7、11:7連勝兩局完成逆轉。



“漢娜非常年輕，具備一定衝擊力，在場上有很強的拼勁，很渴望贏下比賽。自己一度遇到了很大的困難，最後能夠贏下來，還是靠堅定的信念，積極地調動自己。”孫穎莎說。



其他三位國乒女將也順利過關，陳幸同以3:1戰勝中國台北選手黃怡樺，蒯曼以3:1擊敗波多黎各好手迪亞茲，陳熠以3:2險勝泰國選手帕拉南。下一輪孫穎莎將對陣陳熠。



混雙方面，蒯曼/林詩棟直落三局擊敗奧地利組合加多斯/波爾卡諾娃，晉級八強。