“創客中國”香港分站賽現在正式接受報名

中評社北京7月9日電／據數碼港消息，2025年7月9日–2025“創客中國”國際中小企業創新創業大賽—香港分站賽（下稱“香港分站賽”），作為中國最具全球影響力的國家級創新創業大賽之一，今日起接受報名，截止日期為8月20日。本屆“香港分站賽”決賽將於今年9月25日舉行，三甲優勝隊伍將代表香港特別行政區，出戰今年第四季於廣州舉行的“創客中國”全球總決賽、競逐國家級國際創科榮譽，並爭取進軍內地市場、進駐內地創科園區及與投資者對接的寶貴機會。



本屆賽事聚焦國家重點發展的前沿創科領域及新質生產力，包括金融科技、人工智能與大數據、智能裝備與機器人、低空經濟與航空航天等10個範疇，旨在以創新科技推動產業升級與轉型。“香港分站賽”入圍決賽的10強隊伍，將獲得一系列專業支持，包括參與國際創科展覽、“數碼港培育計劃”面試資格、與投資者會面的機會，以及參與多個創業加速器計劃，為初創企業爭取潛在融資及開拓內地及海外市場提供重要跳板。



香港數碼港首席公眾使命官陳思源表示：“香港分站賽作作為本地創科的的年盛事事，去六屆吸引了眾多優秀初創企業踴躍參與，去年更有153支隊伍競逐，展現了香港在創新科技上的實力與潛力。數碼港作為香港數碼科技旗艦及創業培育基地，很榮幸持續參與舉辦＇香港分站賽＇，為本地初創企業搭建通往內地市場的橋梁。不少香港初創企業憑借卓越的科技項目，在全球總決賽屢獲佳績，其中三屆香港代表更勇奪全球總冠軍，成績斐然。數碼港將繼續依托＇創客中國＇賽事，為香港創科企業搭建展示創新成果的平台，促進技術轉化與融資合作，吸引更多香港青年創業家鏈接內地市場，攜手開拓新質生產力，助力國家及大灣區高質量發展。”



2025 香港分站賽由香港特別行政區政府數字政策辦公室聯同國家工業和信息化部中小企業發展促進中心、中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室青年工作部及中國中小企業國際合作協會聯合主辦，並由香港數碼港、天使投資基金會及廣州市中小企業專精特新發展促進會共同承辦，是本地創科的事事之一。本屆“香港分站賽”參賽項目的範疇涵蓋十大創科領域，包括：金融科技、人工智能與大數據、智能裝備與機器人、智慧生活與智慧出行、第三代互聯網與元宇宙、半導體與集成電路、生物醫藥與健康、低空經濟與航空航天、新能源與綠色科技，以及新材料。賽事聚焦不同關鍵發展領域，鼓勵初創企業積極探索新質生產力的發展路徑，運用高端科技優化社會生活與商業運營模式，從而提升運營效率及改善大眾生活品質。