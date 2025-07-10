大灣區營商調查　市場預期趨審慎但仍屬正面

大灣區營商景氣指數記者會（中評社 段曉魯攝） 中評社香港7月10日電（記者 段曉魯）7月9日，香港渣打銀行與香港貿易發展局聯合公佈最新的渣打大灣區營商景氣指數顯示，大灣區企業當前的營商表現在美國“解放日”關稅衝擊後仍具韌性，主要受惠於提前安排的訂單及生產活動。同時，企業在季內對未來展望持審慎態度，整體預期有所放緩但仍屬正面。



第二季“現狀”指數輕微下跌至53.1，較第一季的53.5略為回落。指數細項的分項表現印證提前安排訂單的說法，其中“生產／銷售”是八個主要子指數中表現最強的項目，不論是絕對值（57.1，為一年來最高）或變幅（＋4.2點）均居首位。其他錄得增幅的子指數包括“固定資產投資”（＋2.0點）、“利潤”（＋1.1點）及“原材料庫存”（＋0.1點）。



另一方面，“預期”指數由第一季的54.3下跌至第二季的52.0，為自2022年第四季以來最低水平，但仍高於50的中性水平。子指數普遍錄得跌幅，除“產能利用率”外，八個預期子指數中有七項錄得下跌。季內跌幅最大的分別是“融資規模”（－5.1點）、“成品／服務價格”（－4.8點）及“生產／銷售”（－2.6點）。按行業劃分，“創新和技術”表現最佳，“現狀”及“預期”分別上升 6.3點及5.5點。“製造和貿易”短期表現具韌性（分別下跌0.4點及2.1點），顯示製造商在美國關稅實施前忙於處理急單。儘管受訪企業認為中國的消費品以舊換新政策有效，“零售和批發”仍分別下跌1.0點及4.1點。



大灣區城市中，香港與廣州表現同樣錄得下跌。季內，香港錄得較大跌幅，“現狀”及“預期”分別下跌9.8點及10.5點，多少反映香港對外圍因素較敏感，以及本地消費疲弱。廣州的“現狀”及“預期”則分別下跌9.3點及6.3點。



渣打大中華及北亞區高級經濟師劉健恒表示：“關稅不確定性推動了大量訂單及生產在第二季度加快出貨，同時加速人工智能的發展。展望未來，調查結果顯示，在整體商業前景不明朗的情況下，尤其是關稅豁免期屆滿後的貿易政策發展，大灣區企業因此對下半年持更審慎態度。此外，香港今年第一季的經濟穩步擴張，考慮到外部相關的經濟活動對本地經濟佔比龐大，國際貿易及關稅政策去向對香港至關重要。”