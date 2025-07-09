法國南部山火蔓延至馬賽　約110人受傷

中評社香港7月9日電／法國南部山火蔓延至第二大城市馬賽，內政部長表示，山火造成約110人受傷，400人要緊急疏散。



香港電台報導，山火在當地星期二蔓延至馬賽，居民被要求留在室內。馬賽部分地區的上空有淡灰色的煙霧籠罩，約60棟房屋被燒毀或嚴重受損，當局出動逾千名消防員參與撲救，飛機在上空投擲水彈協助。市長表示，傷者主要由於吸入煙塵及輕度燒傷，需要接受治理。



受夏季熱風影響，往返馬賽的航班一度停飛，周邊大部分地區的火車服務亦暫停。