兩岸青年黃帝陵祭始祖　同續血脈情

兩岸青年在“溯源尋根”－兩岸同胞黃帝陵大祭祖活動現場參加祭祖大典（中評社 葉佳怡攝） 中評社西安7月10日電（實習記者 葉佳怡）7月9日上午，“相約長安·青春同行”—2025陝台文化交流周活動在西安繼續展開。330名兩岸青年一起參加了“溯源尋根”——兩岸同胞黃帝陵大祭祖活動，以莊嚴古禮共祭中華人文始祖軒轅黃帝，用行動詮釋“血脈同源、文化同根”的民族共識，為新時代兩岸青年文化交流注入深厚精神力量。



軒轅黃帝開歷史之先河，創中華之文化，被奉為中華民族始祖，為了紀念和緬懷始祖精神，先民就有了隆重的祭祀活動。1911年，孫中山先生就任臨時大總統，專程派人赴黃帝陵祭祖。抗戰時期，國共兩黨幾度同祭黃帝陵，毛澤東主席親自撰寫祭文。直至現在，黃帝陵祭祀越來越受到海內外華夏兒女的關注，祭祀黃帝已成為傳承中華文明、凝聚華夏兒女、共謀祖國統一的一項重大活動。



9點50分，在具有“九五之尊”寓意的時刻，兩岸同胞黃帝陵大祭祖典禮正式開始。擊鼓九嗵，聲音雄渾激昂，鐘鳴九響，餘音悠長回蕩，象徵著九九歸一與九州和諧。全體參祭人員身著素服、集體肅立，現場莊嚴肅穆，兩岸同胞代表並肩列隊向黃帝像敬獻花籃、同誦百年祭文、互相拍照紀念，表達著中華兒女對軒轅黃帝的景仰與感恩。



“每年來大陸參訪都有不一樣的感受，大陸的發展越來越好，未來也會更加繁榮。”一位台灣青年在黃帝陵祭祀典禮後表示。此次西安之行，他不僅沉浸式參觀西安的歷史遺跡，更在溯源尋根中觸摸到中華文明的厚重血脈。他分享道，當兩岸青年在軒轅殿前齊誦祭文“生我者炎黃，育我者華夏。兩岸同胞，同根同源，骨肉情長。炎黃子孫，風月同天，心心相依。”時，他的內心深受感動與鼓舞。



慎終追遠、敬祖愛鄉是中華民族傳承千年的優良傳統，中華民族悠久燦爛的文明和歷史是滋養兩岸成長進步的精神食糧。從共同的根脈出發，向著民族復興的光明未來攜手同行，這份源自軒轅故里的精神力量，必將化作兩岸同胞攜手並進的力量，讓中華文明的薪火在代代傳承中綻放出更加璀璨的光芒，也讓兩岸青年在文化交流中不斷增進瞭解、加深情誼，共同為中華民族的偉大復興貢獻青春力量。