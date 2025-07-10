余淑琴答中評：必須把中華傳統文化根植在心

世界和平親善會理事長余淑琴在“溯源尋根”——兩岸同胞黃帝陵大祭祖活動現場（中評社 葉佳怡攝） 中評社西安7月10日電（實習記者 葉佳怡）7月9日上午，“相約長安·青春同行”—2025陝台文化交流周活動在西安繼續展開。330名兩岸青年一起參加了“溯源尋根”——兩岸同胞黃帝陵大祭祖活動，世界和平親善會理事長余淑琴表示，兩岸打來打去、鬧來鬧去沒有意義，必須把中華傳統文化根植在心裡，帶領更多的青年走向大陸、走向世界，如此才能夠創造真正的“世界大同，天下一家”。



余淑琴指出，在這個特殊的兩岸局勢下，我們更要引領台灣青年來到大陸，瞭解大陸厚重的的文化底蘊，學習中華傳統文化，弘揚中華的祖德。在陝台文化交流周活動期間，台灣青年們有機會參觀的西安古城、城墻，參加莊嚴的黃帝陵祭祖典禮，讓台灣同胞們親身體驗黃帝祭陵儀式，他們在這裡也會獲得前所未有的經歷。



余淑琴表示，有機會從西安看到中華民族歷史的發展，感受到中華兒女奮不顧身的捐軀精神，體驗到厚重的歷史文化，深知和平的重要。她分享道，今天可以來到先祖的故里，進行莊重的祭祖儀式，為祖先進獻花籃，心情特別凝重莊嚴，仿佛沉浸在這個朝代的歷史裡，深受感動。她也一直致力於弘揚中華傳統文化，促進和平親善交流，推動兩岸產業落地，因為衹有經濟繁榮發展，才有和平美好的明天。



最後，余淑琴強調，兩岸應該多組織文化藝術的交流，比如音樂、青年夏令營和足球賽等，增進青年互動，促進兩岸情感相融。她直言，探討和平理念和促進經濟繁榮發展才是最重要的，兩岸打來打去、鬧來鬧去沒有意義，必須要把中華傳統文化根植在心裡，帶領更多的青年走向大陸、走向世界，如此才能夠創造真正的“世界大同，天下一家”。