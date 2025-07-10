中評現場：院士開講紀念東江供水60年

第六期“紫荊·院士開講”9日在香港理工大學蔣震劇院舉行（中評社 盧哲攝） 中評社香港7月10日電（記者 盧哲）由紫荊文化集團與香港理工大學聯合主辦、紫荊雜誌社承辦的第六期“紫荊·院士開講”9日在香港理工大學蔣震劇院舉行。中國工程院院士、加拿大工程院院士李焯芬教授，中國工程院院士、哈爾濱工業大學環境學院馬軍教授，英國皇家工程院院士、澳門科技大校長李行偉教授，香港特區政府前水務署署長、環保科技研究中心創辦人及總裁高贊覺博士，圍繞紀念東江供水工程60周年主題、環境及水利樞紐工程建設等主題發表演講。



中國工程院院士、加拿大工程院院士李焯芬教授在演講中主要介紹了三峽工程的建設，與中國水利建設的發展情況。在談到香港與核電建設的情況時，李焯芬表示，香港的中華電力實際上擁有大亞灣核電站四分之一的股權。“大亞灣核電很大部分是送回香港，但香港是佔了便宜，為什麼呢？”李焯芬說，因為香港不需要做核電管理事務，核廢物的處理也不會放在香港。“這些都是內地在做，我們香港有點坐享其成。核電與香港有關，但是國家承擔了核安全和核廢物的管理等各種責任。”



英國皇家工程院院士、澳門科技大校長李行偉教授通過視頻連線的方式發表演講。他談了全球水安全問題，介紹了香港與內地的水利工程合作、香港飲用水供應——東江的綜合水利生態管理及澳門與西江供水、深圳河防洪治理的情況。李行偉表示，內地輸送東江水系統在2023/24年度輸入了8.16億立方米東江水。東深—香港供水系統現時的設計能為香港提供每年多達11億立方米的供水量。



李行偉也談到東江水安全的可持續發展議題。李行偉還表示，大學—政府—產業協作對香港世界級水務基礎設施可持續發展至關重要。他認為，要加大對城市智慧水利及沿海生態系統監測的投資。可在科學園/河套區建立大灣區水務創新中心，包括發展建設基於Al的水利科技，有利於創新創業、促進跨學科國際輿本地協作、培養水利水環境高科技人才。