中國社科院近代史所涉台學者訪香港中評總部

中國社會科學院近代史研究所台灣史研究室主任、研究員程朝雲一行7月9日上午到訪香港中評總部（中評社 袁曉麥攝） 中評社香港7月10日電／中國社會科學院近代史研究所台灣史研究室主任、研究員、《台灣歷史研究》常務副主編程朝雲一行7月9日上午到訪香港中評總部。中評社總編輯、中評智庫基金會秘書長、《中國評論》月刊總編輯羅祥喜等熱情接待。雙方就涉台研究、學術刊物發展、智庫建設與合作等交換了看法。



羅祥喜介紹了《中國評論》的由來、發展與方向，特別是中評智庫和《中國評論》月刊推動兩岸關係和平發展理論創新和實踐創新的努力與成果。



程朝雲也介紹了中國社會科學院近代史研究所台灣史研究室的由來、發展與學術成果，以及與台港澳各方面交流情況。雙方均表示要加強交流合作，共同提升學術水平和影響力。



中國社會科學院近代史研究所台灣史研究室副主任、研究員、《台灣歷史研究》副主編馮琳，中國社會科學院近代史研究所台灣史研究室副研究員汪小平、盧樹鑫和助理研究員、《台灣歷史研究》編輯郝幸艷，以及中評社助理總編輯、中評智庫基金會副秘書長、《中國評論》月刊主編林艷，中評社研究部主任、中評智庫基金會副秘書長、《中國評論》月刊主編束沐，中評大數據中心主任曹潤來也參加了交流座談。

